China lanseaza un ''pasaport de sanatate'' pentru calatoriile internationale

SUA si Marea Britanie vor sa lanseze pasapoarte similare

Acest "certificat de sanatate pentru calatorii internationale" este o aplicatie pentru smartphone care afiseaza sau autentifica datele sanitare ale pasagerilor, cum ar fi testele lor pentru COVID (PCR si anticorpi) si statutul lor privind vaccinarea.Pentru moment, aplicatia nu este obligatorie si este rezervata chinezilor.Ea le "va oferi mai multa comoditate" in calatoriile lor "pe masura ce acorduri de recunoastere reciproca a certificatelor de sanatate vor fi incheiate intre China si alte tari", potrivit Xinhua.Aplicatia are scopul "sa promoveze relansarea economica mondiala si sa faciliteze trecerea frontierelor", a indicat Ministerul de Externe chinez, fara sa precizeze care sunt beneficiile concrete la care ea da dreptul si nici daca alte tari intentioneaza sa o recunoasca.SUA si Marea Britanie intentioneaza sa lanseze sisteme similare . In Uniunea Europeana, ideea unui "pasaport verde" va fi prezentata de Comisie la Bruxelles la 17 martie.Cu exceptia focarelor localizate, China s-a debarasat in mare parte de COVID-19 din primavara anului 2020 datorita lockdown-urilor, testelor in masa, portului generalizat al mastii si carantinei impuse la intrarea in tara.Lansat luni printr-un miniprogram integrat pe populara aplicatie WeChat, noul pasaport de sanatate chinez va putea fi de asemenea imprimat si pe hartie.De la sfarsitul lunii martie 2020, China nu autorizeaza intrarea pe teritoriul sau decat chinezilor, precum si unui numar limitat de cetateni straini. Tara asiatica si-a redus de altfel considerabil zborurile internationale.Printre cetatenii straini, doar diplomati, oameni de afaceri si persoane detinatoare de permis de sejur si de munca valid pot intra in tara in anumite conditii.Toti calatorii, chinezi si straini, trebuie de altfel sa efectueze la sosire o carantina de cel putin 14 zile intr-un hotel pe cheltuiala lor.Lansarea acestui pasaport de sanatate digital lasa sa se intrevada posibilitatea unei generalizari pe termen mediu a acestui sistem pentru straini sau chiar o ridicare partiala a restrictiilor de calatorie la intrarea sau iesirea din tara.