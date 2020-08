China: Ministrul de externe avertizeaza Norvegia in legatura cu acordarea Premiului Nobel pentru Pace opozantilor Beijngului

In 2010, atribuirea prestigiosului premiu, decernat de Comitetul Nobel de la Oslo, disidentului chinez incarcerat Liu Xiaobo a racit relatiile dintre China si Norvegia, ducand la suspendarea discutiilor, aflate in stadiu avansat, ce ar fi putut face din tara nordica prima semnatara din Europa a unui acord cu gigantul asiatic.Negocierile au fost reluate in 2017 dupa o reconciliere intre cele doua tari.'Avand in vedere impactul COVID-19, finalizarea rapida a negocierilor (privind un acord de liber schimb) intre China si Norvegia este de mare importanta pentru comertul si relatiile bilaterale', a afirmat Wang Yi, intr-o conferinta de presa la Oslo, in cadrul unui turneu european.'Cele doua parti trebuie sa accelereze negocierile si sa le aduca la o incheiere rapida', a insistat el.Intrebat in legatura cu nominalizarea la Premiul Nobel din acest an a 'poporului din Hong Kong ' de catre o deputata norvegiana devenita intre timp ministru, Wang a adresat un avertisment cu privire la orice 'ingerinta'.'In trecut, astazi si in viitor, China va respinge ferm orice tentativa a cuiva de a utiliza Premiul Nobel pentru Pace pentru a se amesteca in afacerile sale interne', a declarat Wang.'Aceasta pozitie a partii chineze este solida ca o stanca si nu vrem ca cineva sa politizeze Premiul Nobel pentru Pace', a adaugat el.In aceeasi conferinta de presa, Wang a subliniat importanta cooperarii multilaterale si rolul Norvegiei ca viitor membru nepermanent al Consiliul de Securitate al ONU Norvegia, unde Wang a fost intampinat de cateva zeci de protestatari, a fost a treia etapa, dupa Italia si Olanda , a primului turneu intreprins de ministrul chinez de la declansarea pandemiei. Seful diplomatiei de la Beijing mai este asteptat in Franta si Germania.