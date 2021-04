Imagini din satelit cu noul super-portavion al Chinei. Raspunsul pentru USS Gerald R. Ford, portavionul SUA care a costat 12 miliarde de dolari

SUA monitorizeaza portavionul chinez Liaoning

Demonstratie de forta a SUA in Marea Chinei de Sud

Conform specialistilor consultati de publicatia Naval News noul portavion al Chinei are aproximativ aceeasi gabarit cu clasa Ford a US Navy si nava care da numele noii clase, modernul portavion USS Gerald R. Ford. Asta inseamna ca Marina chineza isi modernizeaza radical capacitatile, iar printre prioritati se numara si o flota de portavioane"Noul portavion care se construieste in Shanghai este semnificativ mai mare decat actualele aflate in serviciu. Combinat cu configuratia CATOBAR, in care avioanele sunt lansate de o catapulta si recuperate cu ajutorul unui cablu de retinere, ar trebui sa poata transporta si avioane mai grele. Acest lucru ar trebui sa ofere o forta mai mare Marinei chineze din cadrul PLAN (Armata de Eliberare a Poporului)", arata sursa citata, preluata de DefenseRomania.ro Type-003 este,in ansamblu, asemanator ca marime cu portavioanele marinei americane.Puntea de zbor va fi mult mai mare, dar "vom putea obtine masuratori numai dupa ce va fi construit", au mai spus specialistii navali. Totusi, pe baza dimensiunilor corpului inferior, putem spune cu incredere ca noul portavion ar putea avea dimensiuni similare cu cele americane. Este putin probabil sa fie la fel de mari, astfel ca navele SUA vor ramane in continuare cele mai mari nave de razboi Imaginea de satelit de mai sus permite o estimare a lungimii liniei de plutire la aproximativ 300 de metri. Aceasta este putin mai mica decat cei 317 metri ai clasei Ford, dar mai lunga decat portavioanele chineze. China are in prezent operationale doua portavioane: Liaoning si Shandong care au o lungime de aproximativ 270 de metri la linia de plutire.Decolarea cu ajutorul catapultei electromagnetice va fi un pas important pentru noile portavioane chinez. Actualele portavioane folosesc vechiul sistem SATOBAR.Sursa citata precizeaza ca doar sistemele cu catapulta permite noilor avioane de recunoastere pe care China le dezvolta KJ-600, sa opereze de pe un portavion. Acest avion de avertizare timpurie (AEW & C) este analogul aeronavei E-2D Advanced Hawkeye.O diferenta semnificativa in comparatie cu portavioanele americane din clasa Ford este ca noul portavion al Chinei nu va folosi propulsia nucleara, desi au existat zvonuri cu privire la acest lucru. Dar ar trebui sa fie echipat cu un sistem de propulsie mai modern decat turbinele cu aburi din perioada sovietica care asigura propulsia pentru portavioanele Liaoning si Shandong.In prezent China are in serviciu doua portavioane, fata de cele 12 ale Statelor Unite.Marina Statelor Unite a dat publicitatii duminica, 11 aprilie, o fotografie in care capitanul distrugatorului american USS Mustin, impreuna cu secundul sau, monitorizeaza extrem de relaxati portavionul chinez Liaoning care trece pe langa nava de lupta americana la doar cativa kilometri distanta.Cei de la publicatia South China Morning Post citeaza experti in securitate care sunt de parere ca SUA au transmis un mesaj Chinei prin publicarea acestei fotografii.Lu Li-shih, expert militar din Taiwan, e de parere ca SUA transmit Chinei superioritate prin aceasta fotografie pe care o pune in seama unui razboi psihologic intre cele doua puteri. Un mesaj prin care SUA spun indirect Beijingului ca nu considera Armata Chinei o amenintare, scrie publicatia DefenseRomania.ro.Andrei Chang, redactor-sef al Kanwa Defense Review, Canada , considera ca Washingtonul transmite un mesaj potrivit caruia SUA cunosc informatiile cu privire la manevrele portavionului chinez, in timp ce un expert militar de la Beijing subliniaza ca distanta dintre cele doua nave de lupta era una sigura.Marea Chinei de Sud a devenit o regiune extrem de aglomerata in aceste zile, in zona aflandu-se atat nave de lupta ale Statelor Unite ale Americii, cat si nave de lupta ale Chinei. La finalul lunii februarie grupul de lupta condus de portavionul USS Theodore Roosevelt care se afla in Marea Chinei de Sud a executat o misiune pentru asigurarea unei navigatii libere intr-o zona intens contestata de China.Intreaga aripa de lupta, elicoptere Sikorsky UH-60 Black Hawk si avioane F-18, care se afla la bordul portavionului USS Theodore Roosevelt a efectuat impreuna cu natiunile partenere o serie de antrenamente militare in sprijinul asigurarii unei navigatii libere in Marea Chinei de Sud, transmite Military Videos.In cadrul manevrelor militare, mai multe aeronave F-18 au efectuat decolari si aterizari. In exercitiu a fost implicat intreg grupul de lupta condus de portavionul american.Prezenta grupului de lupta condus de USS Theodore Roosevelt are rolul de a combate actiunile agresive ale Chinei in aceasta zona, cat si tentativa Beijingului de a bloca tranzitul in regiune.Revendicarile maritime din Marea Chinei de Sud reprezinta o amenintare serioasa pentru libertatea marii, inclusiv pentru comertul liber si libertatea de exploatare economica pentru tarile riverane Marii Chinei de Sud, subliniaza americanii.