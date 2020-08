China: Noua descoperire despre raspandirea COVID-19. Urme de virus intr-o toaleta aflata la 10 etaje mai sus de apartamentul in care locuiau persoane infectate

Urmele de COVID-19 au fost depistate in luna februarie pe chiuveta, robineti si pe manerul dusului dintr-un apartament in care nu mai locuise nimeni de multa vreme, au declarat cercetatorii chinezi de la Centrul pentru Preventia si Controlul Bolilor local. Toaleta contaminata se afla deasupra unui apartament in care locuiau cinci persoane confirmate cu o saptamana inainte cu COVID-19, potrivit Bloomberg Cercetatorii au realizat un experiment pentru a vedea daca virusul se poate raspandi prin particule mici de apa in tevi.Astfel de particule, numite aerosoli, au fost descoperite la 10-12 etaje mai sus de apartamentul in care locuiau persoanele bolnave.Un caz asemanator a avut loc in Hong Kong, in 2003, cand 329 de locuitori ai unui complex rezidential s-au imbolnavit de SARS, infectandu-se de la o canalizare defectuoasa. 42 dintre rezidentii complexului au murit atunci in cel mai devastator focar de SARS dintr-o comunitate mica.Cercetari anterioare au aratat ca trasul apei la toaleta poate genera aerosoli cu germeni, iar acele particule pot ramane in aer pe perioade lungi si pot fi dispersate pe distante mai mari de un metru in spatii inchise si neventilate.