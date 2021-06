Presedintele Xi Jinping cere intensificarea propagandei chineze la nivel global. "China trebuie sa dezvolte o voce internationala pe masura fortei sale"

Vorbind la o reuniune de lucru a Partidului Comunist Chinez, Xi a spus ca este crucial pentru tara sa sa-si amelioreze capacitatea de a-si propaga mesajele in intreaga lume pentru a prezenta o 'China adevarata, tridimensionala si complexa'. China trebuie sa dezvolte o 'voce internationala' pe masura fortei sale nationale si a statutului sau global, a subliniat Xi, citat de Xinhua.De asemenea, trebuie sa intensifice eforturile de propaganda pentru a-i ajuta pe straini sa inteleaga Partidul Comunist Chinez si felul in care acesta 'urmareste fericirea poporului chinez'.China are nevoie sa creeze o echipa de profesionisti si sa adopte 'metode precise de comunicare' pentru diferite regiuni, a mai spus presedintele Xi.Relatiile Chinei cu media straine au devenit tot mai tensionate in ultimii ani, organe locale de presa precum cotidianul de limba engleza Global Times semnalandu-i pe reporterii straini 'vinovati' de relatari partinitoare si incorecte, scrie Reuters.Mai multi jurnalisti care lucrau pentru institutii de presa americane au fost expulzati anul trecut in contextul deteriorarii relatiilor dintre cele doua state.De asemenea, China a interzis BBC World News de la difuzare pe retelele chineze de televiziune in urma relatarilor critice ale canalului britanic cu privire la situatia drepturilor omului in regiunea nord-vestica Xinjiang si originile pandemiei de COVID-19.