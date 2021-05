Resturile de rachetei chineze, scapate de sub control, au aterizat in Oceanul Indian la vest de Maldive VIDEO

Imagini ale traiectoriei rachetei

Coordonatele date de mass-media de stat, care citeaza Biroul de inginerie spatiala echipata cu China , au pus punctul de impact in ocean, la vest de arhipelagul Maldivelor.Mass-media de stat a raportat ca parti ale rachetei au reintrat in atmosfera la ora 10:24, ora Beijing (0224 GMT) si au aterizat intr-o locatie cu coordonatele de longitudine 72,47 grade est si latitudine 2,65 grade nord.Racheta Long March lansata saptamana trecuta a fost cea de-a doua desfasurare a variantei 5B de la zborul initial din mai 2020. Anul trecut, piesele din Long March au cazut pe Coasta de Fildes , deteriorand mai multe cladiri. Nu au fost raportate rani.Avand in vedere ca cea mai mare parte a suprafetei Pamantului este acoperita de apa, sansele de a fi afectate suprafetele populate pe uscat au fost scazute, iar probabilitatea de ranire chiar mai mica, potrivit expertilor.Dar incertitudinea cu privire la decaderea orbitala a rachetei si esecul Chinei de a emite reasigurari mai puternice inaintea reintrarii au alimentat anxietatea.In timpul zborului rachetei, astrofizicianul de la Harvard, Jonathan McDowell, a declarat pentru Reuters ca zona de resturi potentiale ar fi putut fi la nord de New York, Madrid sau Beijing si la sud de sudul Chile si Wellington, Noua Zeelanda De cand bucati mari ale statiei spatiale NASA Skylab au cazut de pe orbita in iulie 1979 si au aterizat in Australia , majoritatea tarilor au incercat sa evite astfel de reintrari necontrolate prin designul navei lor spatiale, a spus McDowell."Ii face pe designerii de rachete chinezi sa para lenesi ca nu au abordat acest lucru", a spus McDowell, membru al Centrului de Astrofizica Harvard-Smithsonian.The Global Times, un tabloid chinez publicat de cotidianul oficial al poporului, a respins ca "hype occidental" ingrijorarea generata de ideea cum ca racheta ar fi fost "scapata de sub control" si ar putea provoca daune."Este o practica obisnuita in intreaga lume ca etapele superioare ale rachetelor sa arda in timp ce reintra in atmosfera", a declarat Wang Wenbin, purtator de cuvant la ministerul chinez de externe, in cadrul unei reuniuni periodice de presa din 7 mai. Racheta chinezeasca Long March-5B, de 21 de tone, care a transportat joi, 6 mai, primul modul al Statiei Spatiale a Beijing-ului , va lovi Pamantul in week-end, dupa ce a fost scapata de sub control.Pentagonul a anuntat prin vocea Secretarului Apararii, generalul Lloyd Austin ca Statele Unite nu intentioneaza sa doboare booster-ul din China, care a fost detectat pe orbita Pamantului, la o altitudine de 700 de kilometri, potrivit Air Force Mag.Radarele de la sol utilizate de catre armata SUA pentru urmarirea navelor spatiale si a altor obiecte au detectat racheta pierduta, ea fiind tinuta sub observatie, in timp real. Ea zboara in prezent cu aproximativ 25.200 de kilometri pe ora.