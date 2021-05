China a pus un robot teleghidat pe Marte. Numele lui a fost ales dupa un sondaj online

Asolizarea pe Planeta Rosie este deosebit de complicata si numeroase misiuni europene, sovietice si americane s-au soldat in trecut cu esecuri. China a mai incercat sa trimita o sonda pe Marte in 2011 in cursul unei misiuni comune cu Rusia . Insa incercarea a capotat si Beijingul a decis apoi sa continue aventura singur.Chinezii au lansat astfel la sfarsitul lui iulie 2020 de pe Pamant misiunea lor nelocuita Tianwen-1, numita dupa sonda trimisa in spatiu.Acesta este alcatuit din trei elemente: un orbitator (care se invarte in jurul planetei), un asolizor (care a aterizat pe Marte) si la bord un robot teleghidat, Zhurong.Numele Zhurong a fost ales dupa un sondaj online si se refera la zeul focului in mitologia chineza. Un simbolism justificat de numele in chineza al lui Marte: "huoxing", literalmente "planeta de foc".