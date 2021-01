China ameninta SUA ca vor "plati scump" daca ambasadoarea americana la ONU va face o vizita in Taiwan

"SUA vor plati un pret greu pentru actiunea lor gresita"."China cere imediat SUA sa puna capat acestei provocari nebunesti, sa inceteze sa creeze noi dificultati in relatiile sino-americane si in cooperarea celor doua tari in cadrul Natiunilor Unite", se arata intr-un comunicat al misiunii chineze pe langa ONU.China "se opune ferm" aceste vizite si solicita SUA sa "inceteze sa mearga mai departe pe un drum gresit", adauga comunicatul misiunii diplomatice chineze din New York, care reaminteste faptul ca exista o singura China, iar Taiwanul este doar o provincie a sa.Data exacta a deplasarii ambasadoarei Kelly Craft in Taiwan nu a fost inca facuta publica.Intr-un comunicat anterior, agentia chineza de presa Xinhua criticase deja intentia unei vizite in zilele urmatoare a ambasadoarei SUA la ONU, afirmand ca aceasta ar incalca suveranitatea Chinei.Anul trecut, in pofida opozitiei exprimate de Beijing, administratia Trump a trimis oficiali in Taiwan pe fondul unor dispute aprinse intre SUA si China in domeniile comertului, securitatii si drepturilor omului.Citeste si: Un ofiter al Politiei Capitoliului a murit in urma ranilor provocate in asaltul de miercuri