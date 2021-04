China anunta demararea unui sistem de aparare impotriva asteroizilor

Zhang Kejian, seful Administratiei Nationale a Spatiului din China, nu a furnizat alte detalii in declaratiile sale de deschidere la o ceremonie pentru ziua spatiului Chinei in orasul Nanjing din est China a facut din explorarea spatiala o prioritate absoluta in ultimii ani, urmarind sa stabileasca un program care sa opereze mii de zboruri spatiale pe an si care transporta zeci de mii de tone de marfuri si pasageri pana in 2045.Luna trecuta a semnat un memorandum de intelegere cu Rusia pentru infiintarea unei statii internationale de cercetare lunara.Agentia spatiala europeana a semnat anul trecut un acord in valoare de 129 de milioane de euro (156,08 milioane de dolari) pentru a realiza o nava spatiala pentru un proiect comun cu NASA, care se uita la modul de deviere a unui asteroid care se indreapta spre pamant.