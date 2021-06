Lovitura data de spionajul Chinei. Cum au pus mana pe tehnologia secreta a avioanelor de lupta F-35 si F-22

Acesta din urma a ajuns la o intelegere cu autoritatile americane pentru a achita o penalizare de 13 milioane de dolari, deoarece a exportat ilegal anumite proiecte ale aeronavelor militare la Beijing, scurgerea de informatii afectand securitatea nationala.Compania Honeywell din Charlotte, Carolina de Nord s-a confruntat cu 34 de acuzatii, legate de trimiterea desenelor tehnice ale aeronavelor in China, Taiwan, Canada si Irlanda, potrivit Military Aerospace Desi Departamentul de Stat a pretins ca unele trimiteri au afectat securitatea nationala, Honeywell a afirmat ca "tehnologia este disponibila, din punct de vedere comercial, in intreaga lume. Nu a fost impartasita nicio expertiza detaliata in materie de productie sau ingineri".Intre anii 2011 si 2015, Honeywell ar fi folosit o platforma de partajare a fisierelor pentru a transmite, in mod necorespunzator, tiparituri tehnice ale diferitelor componente ale avioanelor militare, pentru fabricarea anumitor piese turnate si finite pentru mai multe tipuri de aeronave, echipamente electronice militare si motoare cu turbina cu gaz."Guvernul SUA a examinat 71 de copii ale desenelor si a stabilit ca trimiterea de desene in China, pentru anumite componente ale avioanelor F-35, B-1B si F-22 au afectat securitatea nationala", se arata in documentul oficial al autoritatilor americane, conform Defense News