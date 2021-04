Raspunsul Beijingului catre administratia Biden: SUA nu trebuie sa-si ''impuna'' democratia lor altora

Presedintele american pronuntase in ajun prima sa alocutiune in fata Congresului. El a estimat ca America este "in concurenta"cu gigantul asiatic "si cu alte tari pentru a castiga secolul al 21-lea"."Autocratii cred ca democratiile nu pot rivaliza", a mai adaugat Joe Biden, care a asigurat totusi ca "nu cauta un conflict cu China ".Intrebat ce opinie are despre discursul presedintelui american, un purtator de cuvant al Ministerului Afacerilor Externe chinez, Wang Wenbin, a spus ca este "normal" ca Beijingul si Washingtonul "sa se afle in concurenta in anumite domenii"."Dar aceasta concurenta, la fel ca intr-un concurs de atletism, trebuie sa fie ocazia unei emulatii care sa permita fiecaruia sa se autodepaseasca, nu un duel pe viata si pe moarte", a subliniat el in cursul obisnuitei sale intalniri cu presa.Wang Wenbin a reactionat la vointa SUA de a-si impune, potrivit lui, sistemul lor politic si altor natiuni, in special cea chineza."Democratia este o valoare comuna a umanitatii, nu un produs brevetat doar de o tara", a declarat el."A impune altor tari propriul tau sistem democratic este o erezie si o manipulare a valorilor democratice. Aceasta nu va face decat sa creeze divizari, sa exacerbeze tensiunile si sa submineze stabilitatea", a adaugat diplomatul chinez. China doreste sa dezvolte cu SUA o relatie bazata pe absenta conflictului, pe neconfruntare, respect mutual si cooperare ca de la castigator la castigator", a rezumat el.Fortele armate chineze si americane rivalizeaza pentru influenta in regiunea Asia-Pacific, in special in Marea Chinei de Sud si in imprejurimile Taiwanului, ceea ce duce la tensiuni recurente intre cele doua puteri."SUA trimit frecvent nave de razboi si avioane in apropierea Chinei. Aceasta contribuie la militarizarea regiunii si ameninta pacea si stabilitatea", a declarat joi Wu Qian, un purtator de cuvant al Ministerului chinez al Apararii.Dupa sosirea la putere a lui Joe Biden, activitatea acestor nave americane "in apele chineze" a crescut cu 20%, iar cea a avioanelor de recunoastere cu 40%, a declarat Wu in cursul unei conferinte de presa, subliniind "opozitia ferma" a Beijingului.