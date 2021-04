China acuza Washingtonul pentru tensiunile asupra Taiwanului. "Daca am trimite si noi nave militare in Golful Mexicului pentru o demonstratie de forta?"

Washingtonul avertizeaza Beijingul asupra operatiunilor agresive fata de Taiwan

Grupul portavionului USS Theodore Roosevelt se afla in Marea Chinei de Sud

Insula condusa democratic s-a plans de activitatile militare repetate desfasurate de Beijing in ultimele luni, fortele aeriene ale Chinei facand incursiuni aproape zilnice in zona de identificare a apararii aeriene din Taiwan.Luni, China a anuntat ca un grup de portavioane a navigat aproape de insula si miercuri o nava de razboi americana a navigat prin sensibila stramtoare Taiwan care separa insula de vecinul sau gigant.Zhao Lijian, purtator de cuvant al Ministerului de Externe chinez Zhao Lijian, a declarat, intr-un briefing de stiri zilnic, ca navele americane care se angajeaza in "provocari" "trimit un semnal grav gresit fortelor independentei Taiwanului, amenintand pacea si stabilitatea in stramtoarea Taiwan"."Daca o nava de razboi chineza ar fi trimisa in Golful Mexic pentru a demonstra forta?" a adaugat acesta.In 2015, cinci nave ale Marinei chineze au navigat in apele internationale din Marea Bering, in largul Alaska, intr-o prima aparenta pentru armata chineza care a venit ca atunci SUA.Marina SUA desfasoara in mod regulat tranzitele "de rutina" ale stramtorii Taiwanului. Washington si-a exprimat ingrijorarea cu privire la un tipar de eforturi de intimidare chineze in regiune, inclusiv fata de Taiwan, reiterand ca angajamentul SUA fata de Taiwan este "solid".China considera ca Statele Unite colaboreaza cu Taiwan pentru a provoca Beijingul si pentru a oferi sprijin celor care doresc ca insula sa declare independenta formala.Presedintele Taiwanului, Tsai Ing-wen, spune ca sunt deja o tara independenta numita Republica China, numele oficial al insulei.Taiwanul este cea mai sensibila problema teritoriala a Chinei si un os major de dispute intre Beijing si Washington.Ziarul chinez, Global Times, publicat de cotidianul oficial al Partidului Comunist, People's Daily, a anuntat joi ca grupul naval chinez, condus de un portavion, a efectuat mai multe exercitii in apropierea Taiwanului "in mijlocul provocarilor SUA".In plus, a publicat o conversatie intre un pilot de vanatoare chinez si unul taiwanez, care avertiza aeronavele Chinei sa se intoarca."Acesta este spatiul aerian al Chinei", spune pilotul chinez, intr-o inregistrare pe care ziarul a spus ca a fost facuta marti in timp ce se afla de serviciu in croaziera la sud-vest de Taiwan. Statele Unite au avertizat miercuri China impotriva manevrelor considerate din ce in ce mai agresive de Filipine si Taiwan , reamintind Beijingului obligatiile care leaga Washingtonul de partenerii sai asiatici, noteaza AFP."Un atac armat impotriva fortelor militare, navelor sau avioanelor filipineze din Pacific, inclusiv in Marea Chinei de Sud, va declansa obligatiile noastre in termenii tratatului de aparare reciproca dintre SUA si Filipine", a afirmat in fata reprezentantilor presei purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat, Ned Price."Impartasim ingrijorarile aliatilor nostri filipinezi cu privire la informatiile despre o adunare continua a fortelor maritime ale RPC (Republica Populara Chineza) in apropierea recifului Whitsun", a declarat Ned Price.Circa 220 de vase chineze au fost detectate de garda de coasta filipineza la 7 martie in apropierea acestui recif disputat, situat la aproximativ 320 de kilometri vest de insula filipineza Palawan, dar de atunci majoritatea s-au raspandit in arhipelagul Spratley.China, care revendica aproape toata Marea Chinei de Sud, bogata in resurse, refuza de mai multe saptamani sa isi retraga navele, despre care Manila afirma ca au patruns ilegal in zona sa economica exclusiva.Au aparut tensiuni si cu Taiwanul, despre care Beijingul sustine ca apartine Chinei. Insula a raportat ca inca 15 avioane chineze au trecut prin zona sa aeriana de aparare.Ned Price a exprimat "ingrijorarea" diplomatiei americane cu privire la aceste manevre: "Statele Unite isi mentin capacitatea de a rezista oricarei forte sau oricarei alte forme de constrangere care ar pune in pericol securitatea sau sistemul social sau economia poporului din Taiwan".Purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat s-a referit in acesti termeni la o lege americana care defineste relatiile cu Taiwanul, "Taiwan Relations Act", obligand Washingtonul sa ofere insulei mijloacele de aparare impotriva Beijingului.Presedintele american, Joe Biden , a promis ca va apara ferm aliatii SUA si, rareori in comun cu predecesorul sau Donald Trump , s-a aratat favorabil respingerii energice a veleitatilor chineze.Grupul aeronaval condus de portavionul USS Theodore Roosevelt (TRCSG) a intrat in Marea Chinei de Sud la 4 aprilie pentru a desfasura operatiuni de rutina, a comunicat marti marina militara americana, transmite Reuters.Este pentru a doua oara cand acest grup naval intra in Marea Chinei de Sud in cadrul desfasurarii pe 2021 in zona de operatiuni a Flotei a 7-a americane, precizeaza U.S. Navy.La 25 ianuarie, aceasta anunta ca grupul aeronaval condus de portavionul USS Theodore Roosevelt a intrat in Marea Chinei de Sud, cu obiectivul declarat de a promova libertatea de navigatie, intr-un moment in care Taiwanul semnala incursiuni ale unor avioane ale fortelor aeriene chineze in partea de sud-vest a zonei sale de identificare aeriana, ceea ce a provocat ingrijorarea Washingtonului.Exercitiile americane de rutina constituie 'o demonstratie de forta ce nu favorizeaza pacea si stabilitatea in regiune', a reactionat ulterior purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe de la Beijing.China revendica cvasitotalitatea insulelor din Marea Chinei de Sud si denunta in mod regulat operatiunile americane in acest sector, scena unei lupte pentru influenta intre Beijing si Washington.