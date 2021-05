Cresc tensiunile intre China si Washington. Beijingul sustine ca distrugatorul USS Curtis Wilbur a intrat ilegal in apele sale din Marea Chinei de Sud

Comandamentul Zonei sudice a armatei chineze sustine ca nava USS Curtis Wilbur a intrat - fara permisiune - in apele din apropierea insulelor Paracels, adaugand ca navele si avioanele sale au urmarit distrugatorul american, se mentioneaza intr-un comunicat al armatei chineze, publicat pe retelele de socializare."Actiunile americane cresc riscul pentru securitatea regionala si ar putea provoca neintelegeri, confuzii si incidente maritime neprevazute", a declarat colonelul Tian Junli, purtator de cuvant al comandamentului Zonei sudice a armatei chineze, in acelasi comunicat."Este neprofesionist, este iresponsabil si demonstreaza ca Statele Unite sunt cele care provoaca probleme in Marea Chinei de Sud", a continuat el. China se opune unor astfel de actiuni ale SUA , care - potrivit ei - incalca suveranitatea si submineaza pacea si stabilitatea regionale, se mai spune in comunicatul, citat de Reuters.Beijingul revendica cvasitotalitatea Marii Chinei de Sud, bogata in resurse naturale.Mai multe tari riverane, precum Filipine, Malaezia, Brunei si Vietnam, contesta, de asemenea, anumite revendicari chineze in acest spatiu maritim, o ruta-cheie pentru comertul mondial.Regiunea este scena unor tensiuni ce s-au intensificat saptamana aceasta, dupa ce Beijingul a denuntat incursiunea aceleiasi nave in stramtoarea Taiwan, bratul marii care separa China continentala si Taiwan. La randul sau, Washingtonul, aliat al Taipeiului, a facut referire la un exercitiu de "rutina" in cadrul operatiunilor privind "libertatea de navigatie"."Navele de razboi americane nu inceteaza sa faca demonstratii de forta in stramtoarea Taiwan", a declarat miercuri purtatorul de cuvant al Ministerului chinez de Externe, Zhao Lijian. "Nu este in niciun caz un angajament in favoarea libertatii, ci mai degraba un sabotaj la adresa stabilitatii si pacii regionale", a denuntat diplomatul chinez, citat de AFP.