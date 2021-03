China va impune testarea anala de Covid la toate sosirile internationale

Apoi, chiar saptamana aceasta guvernul de la Tokyo a cerut Chinei sa nu mai efectueze test anale pentru Covid-19 pe cetatenii japonezi. Autoritatile au acuzat in special "suferinta psihologica" cauzata de acest proces.Chinezii sustin insa ca procedura ofera un grad mai mare de precizie decat alte metode de depistare a virusului, iar medicii pretind ca testele anale sunt mai bune, deoarece urmele de virusi raman mai mult in probele fecale decat in nas sau in gat. Screeningul rectal ar reduce astfel rata falselor negative.Aceste teste sunt deja obligatorii pe aeroporturile din mai multe orase precum Beijing si Shanghai, dar si in portul Qingdao. China intentioneaza sa impuna aceasta practica la nivel national, pentru sosirile de peste granita.