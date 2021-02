China, pregatita sa aiba "o comunicare sincera" cu SUA

Wang YI a declarat ca actiunile administratiei Trump de suprimare si de limitare a Chinei au cauzat daune incomensurabile si a cerut Washingtonului sa elimine tarifele impuse produselor chinezesti si sa renunte la ceea ce diplomatul chinez a calificat ca fiind o suprimare irationala a sectorului tehnologic chinez.Seful diplomatiei chineze a cerut, de asemenea, SUA sa respecte interesele fundamentale ale Chinei, sa nu mai intervina in afacerile interne ale Beijingului si sa nu mai "unelteasca" cu fortele separatiste in favoarea independentei Taiwanului."In ultimii ani, SUA au intrerupt practic dialogul bilateral la toate nivelurile", a spus Wang."Suntem pregatiti sa avem o comunicare sincera cu partea americana si sa purtam dialoguri menite sa rezolve problemele".Wang s-a referit la recenta discutie telefonica dintre presedintii Xi Jinping si Joe Biden ca la un pas pozitiv.Aceste declaratii survin intr-un moment in care relatia bilaterala se afla la cel mai scazut nivel din ultimele decenii. SUA si China s-au confruntat pe mai multe fronturi , inclusiv cel comercial, dar si al acuzatiilor de incalcare a drepturilor omului in cazul minoritatii musulmane uigure din regiunea Xinjiang, precum si al revendicarilor teritoriale ale Beijingului in Marea Chinei de Sud, bogata in resurse.Cu toate acestea, administratia Biden a semnalat ca va mentine presiunea asupra Beijingului.Presedintele Joe Biden si-a exprimat ingrijorarea cu privire la practicile comerciale "coercitive si neloiale" ale Chinei si si-a exprimat sustinerea fata de pozitia administratiei Trump care a acuzat regimul de la Beijing ca a comis un genocid impotriva minoritatilor musulmane din Xinjiang.