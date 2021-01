Chitaristul si fondatorul trupei Iced Earth, acuzat de violentele de la Capitoliu, s-a predat FBI

Potrivit presei locale, citate de Variety, Schaffer s-a predat FBI duminica dupa-amiaza, dupa 11 zile de la revolta din Washington DC.Schaffer era unul dintre cei cautati de politie dupa evenimentele in care sustinatorii lui Donald Trump au vandalizat birouri ale Congresului. Chitaristul a fost fotografiat de Roberto Schmidt de la AFP intre manifestantii care au trecut de baricade si s-au confruntat cu fortele de ordine. El fusese inclus intr-o prezentare a Politiei Metropolitane din DC, care cuprinde imagini cu persoanele cautate pentru "infractiuni legate de revolta" si patrunderea ilegala pe terenul Capitoliului.Intre cele sase acuzatii care ii sunt aduse lui Schaffer, in varsta de 52 de ani, se numara "angajarea intr-un act de violenta fizica intr-o cladire a Capitoliului" si "mars, demonstratie sau pichetare intr-o cladire a Capitoliului".Jon Schaffer a pus bazele Iced Earth in 1984 si a fost membru al grupului constant, lansand 12 albume de studio cu trupa metal. In mai multe concerte ale trupei, el a purtat bandane cu steagul confederat.Ceilalti patru membri ai trupei - Stu Block, Luke Appleton, Brent Smedley si Jake Dreyer - au emis un comunicat in care critica evenimentele de la Washington: "Nu aprobam si nu sustinem in niciun fel revoltele sau actele de violenta in care au fost implicati protestatarii pe 6 ianuarie la cladirea Capitoliului american. Speram ca toti cei implicati vor fi adusi in fata justitiei pentru a fi anchetati si pentru a raspunde pentru actiunile lor". Ei si-au exprimat regretul pentru cele intamplate si au transmis ca sunt alaturi de cei care au avut de suferit din cauza incidentelor.