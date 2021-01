Chuck Norris, nevoit sa dezminta ca ar fi luat parte la asaltul asupra Capitoliului, dupa ce a aparut o fotografie incriminatorie

I have no doubt Chuck Norris is MAGA but this guy isn't him. Very good lookalike but too young. pic.twitter.com/kD8bXNRzlW - Danielle Huss (@daniellehuss) January 12, 2021

I recently learned there was a Chuck Norris lookalike at the DC Capitol riots. It wasn't me and I wasn't there. There is no room for violence of any kind in our society. I am and always will be for Law and Order.



Your friend, Chuck Norris pic.twitter.com/LruKwViWRL- Chuck Norris (@chucknorris) January 12, 2021

Fotografia in cauza a fost postata recent pe Twitter , iar in ea apareau un sustinator al presedintelui in exercitiu Donald Trump si un alt barbat, roscat si cu barba, cu mentiunea "Chuck Norris". Instantaneul a fost difuzat pe Twitter cu comentariul: "Atentie, chiar nu mentioneaza nimeni faptul ca Chuck Norris a fost la insurectia MAGA?". MAGA ii desemneaza pe sustinatorii lui Donald Trump, fiind acronimul in limba engleza al sloganului folosit de presedintele republican in exercitiu in campaniile sale electorale, "Make America Great Again" - "Sa facem America mareata din nou''.Imaginea a fost redistribuita de sute de mii de ori, potrivit The Guardian."Am aflat recent ca a existat o sosie Chuck Norris la revoltele de la Capitoliul din D.C. Nu am fost eu, n-am fost acolo. Nu este loc pentru violente de niciun fel in societatea noastra. Sunt si voi fi mereu de partea Legii si Ordinii. Prietenul vostru, Chuck Norris", a scris actorul, expert in arte martiale, pe contul sau de Twitter.Si managerul actorului, Erik Kritzer, a dorit sa inlature orice umbra de indoiala. "Acesta nu este Chuck Norris. Este un candidat la rolul de dublura, insa Chuck arata mult mai bine", a apreciat Kritzer intr-un comunicat preluat de presa americana. "Chuck se afla in ranch-ul sau din Texas, unde continua sa locuiasca impreuna cu familia'', a adaugat reprezentantul actorului.Chuck Norris este cunoscut drept un sustinator de lunga durata al republicanilor si al dreptei crestine din SUA, iar in mai multe randuri si-a exprimat sprijinul fata de presedintele american in exercitiu, Donald Trump.