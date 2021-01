Chuck Schumer, liderul minoritatii democrate din Senatul SUA: "6 ianuarie, o zi sumbra a istoriei americane recente"

"Acest templu al democratiei a fost profanat", a spus el, luand cuvantul la cateva minute dupa reluarea sedintei Senatului, intrerupta de violente. "Va fi o pata asupra tarii noastre, nu chiar asa de usor de indepartat, mostenirea cumplita, de nesters, a celui de-al 45-lea presedinte al Statelor Unite. Fara indoiala cel mai prost", a adaugat senatorul de New York.Chuck Schumer - care va conduce Senatul cu incepere de la 20 ianaurie dupa victoria a doi democrati marti in Georgia - a vorbit apoi despre rolul direct al presedintelui Trump in atacul multimii impotriva Capitoliului."Ziua de 6 ianuarie va fi de acum incolo una din cele mai sumbre ale istoriei americane recente, un ultim avertisment adresat natiunii noastre in legatura cu consecintele unui presedinte demagog", a adaugat el.Citeste si: James Mattis il acuza pe Trump ca "a pus la cale" asaltul asupra Capitoliului