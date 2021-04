Documente declasificate. Un agent CIA i-a oferit 10.000 de dolari unui pilot care il putea ucide pe liderul cubanez Raul Castro. De ce a esuat operatiunea

Acest pilot, numit Jose Raul Martinez, care fusese recrutat de CIA, a cerut in schimb, daca el insusi trebuia sa moara in timpul operatiunii, ca Statele Unite sa se ocupe de studiile universitare ale celor doi fii ai sai.Ceea ce i-a fost acordat, potrivit institutului de cercetare National Security Archive din Washington , care publica documentele.Dar in timp ce Martinez decolase spre Praga, biroul CIA din Havana a primit ordin sa anuleze misiunea, fara a-l putea contacta pe pilot.La intoarcere, acesta din urma a indicat ca "nu a avut ocazia sa aranjeze un accident dupa cum s-a discutat".Aceste informatii ies la iveala in timp ce Raul Castro, fratele lui Fidel Castro, se pregateste la 89 de ani sa paraseasca viata politica cubaneza, plecand din fruntea Partidului Comunist Cubanez.Dupa moartea lui Fidel in 2016, plecarea lui Raul intoarce o pagina istorica pentru Cuba si locuitorii sai, dintre care aproape toti nu au cunoscut niciodata o alta familie conducatoare."Aceste documente ne amintesc de un capitol intunecat si sinistru al operatiunilor americane impotriva revolutiei cubaneze", a declarat pentru AFP analistul de la National Security Archive Peter Kornbluh."Pe masura ce era Castro se apropie oficial de final, politicienii americani au ocazia sa lase aceasta in urma si sa participe la viitorul post-Castro al Cubei", a adaugat el.Fidel Castro, care a luat puterea in 1959, a sfidat 11 presedinti americani si a supravietuit nenumaratelor comploturi pentru a-l asasina (638 conform Cartii Recordurilor Guinness), precum si unei incercari esuate de a debarca exilati cubanezi sprijiniti de CIA in Golful Porcilor (sudul insulei) in aprilie 1961.