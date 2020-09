Cinci copii au fost gasiti morti intr-un imobil din orasul german Solingen. Politistii cred c-au fost ucisi de mama

Fortele de ordine urmaresc pista uciderii lor de catre propria mama, in varsta de 27 de ani, care a incercat apoi sa se sinucida aruncandu-se in fata unui tren, potrivit cotidianului Bild. Mama ar fi fost grav ranita. Informatia a fost confirmata pentru dpa de surse de securitate.Alertata de bunica copiilor, politia a gasit cadavrele celor cinci copii, cu varste cuprinse intre unu si opt ani, in apartamentul tinerei aflat in orasul Solingen, din landul Renania de Nord-Westfalia.Mama ar fi sarit apoi in fata unui tren la nivelul garii din Dusseldorf, la peste 35 de kilometri de domiciliul sau.Un alt copil al femeii, in varsta de 11 ani, a scapat cu viata, intrucat se afla la bunica lui.