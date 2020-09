Cinci papagali de la o gradina zoologica din Anglia au fost separati fiindca se incurajau reciproc sa injure vizitatorii

Papagalii, pe nume Billy, Elsie, Eric, Jade si Tyson, au ajuns in colonia de 200 de exemplare din aceeasi specie in august 2020. La scurt timp, au inceput sa se incurajeze reciproc sa injure, relateaza The Guardian "Ne-am dat seama repede, suntem obisnuiti cu papagali care injura, dar n-am avut niciodata cici in acelasi timp", spune Steve Nichols, directorul parcului natural care se intinde pe mii de hectare si care este una dintre cele mai mari colonii pentru papagali din lume.Din acest motiv, cei cinci papagali au fost mutati in colturi diferite ale parcului, pentru "a nu se declansa reciproc".Nichols mai spune ca atunci cand un papagal iti spune "Fuck off!" acest fapt te va amuza cu siguranta. Directorul gradinii mai povesteste ca n-a avut plangeri din partea vizitatorilor, dar a decis sa separe papagali pentru a-i proteja pe copiii care ajung acolo.