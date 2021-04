Cine este barbatul care a deblocat nava din Canalul Suez cu excavatorul. A muncit sase zile aproape fara oprire FOTO

Numeroase glume au aparut dupa ce a aparut o fotografie cu excavatorul ce incerca sa elibereze uriasa nava. Totusi, Abdullah Abdel-Gawad, barbatul de 28 de ani care l-a manevrat, nici nu stia de existenta pozei, potrivit Business Insider "Nu eram atent la lucrurile astea. Una dintre ele (n.r.- glumele de pe retelele de socializare), pe care am retinut-o, avea scris in dreptul navei "Celulita mea", iar pe excavator "O ceasca de ceai verde", a declarat barbatul pentru Business Insider.Initial, s-a simtit descumpanit, considerand ca lumea rade cu toate ca el face eforturi considerabile de a elibera nava. Ulterior, a devenit o sursa de motivatie, ajungand sa doarma doar trei ore pe noapte.Misiunea lui a fost sa indeparteze pietrele si pamantul care blocau vasul , dar acest lucru nu a fost deloc usor. Principala lui temere a fost ca ar putea sa dezechilibreze nava, care s-ar fi putut rasturna peste el. Desi au mai venit ajutoare dupa doua zile, muncitorii au refuzat sa lucreze de sub nava, preferand sa stea mai la distanta si sa preia pamantul excavat de Abdullah Abdel-Gawad.