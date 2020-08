Cine este adevarul proprietar al vasului care a transportat cele 2.750 de tone de azotat de amoniu in Beirut. "Este altcineva decat rusul mediatizat pana acum"

"Reporterii au descoperit ca proprietarul navei care a adus aproape 3.000 de tone de azotat de amoniu la Beirut, MV Rhosus, este altcineva decat rusul mediatizat pana acum. Adevaratul proprietar a fost un om de afaceri cipriot, Charalambos Manoli", scriu jurnalistii din cadrul Proiectului de Raportare al Crime Organizate si Coruptiei (OCCRP) care au facut descoperirea.Raportul arata modul in care nava Rhosus- inchiriata de un cetatean rus, Igor Grechushkin - a parcurs ultimul drum, transportand 2.750 de tone de azotat de amoniu exploziv, inainte de a fi oprita in Beirut si ulterior abandonata de proprietar.Manoli a negat in mod repetat ca el ar fi fost proprietarul navei in momentul in care aceasta a stationat in Beirut, spunand ca a vandut-o in mai 2012, desi nu a furnizat niciun document care sa ateste tranzactia."Manoli detinea nava printr-o companie inregistrata in jurisdictia din Panama cunoscuta pentru caracterul sau secretos, care isi primea corespondenta in Bulgaria. El a inregistrat-o in Moldova, o tara din Europa de Est care este cunoscuta pentru legislatia permisiva asupra navelor care navigheaza sub pavilionul sau. Pentru a face acest lucru, el a lucrat printr-o alta companie a sa, Geoship, una dintre firmele recunoscute in mod oficial ca ii ajuta pe proprietarii straini sa se inregistreze in Moldova. Apoi, inca o companie, Manoli, cu sediul in Georgia , a certificat nava drept potrivita pentru a pleca pe mare - desi era intr-o stare atat de avansata de degradare incat a fost retinuta in Spania cateva zile mai tarziu ", se arata in raportul OCCRP.Grechushkin, care locuieste de asemenea in Cipru, a fost deja intervievat de politia locala la ordinul anchetatorilor libanezi.In momentul ultimei calatorii a navei Rhosus, Manoli avea datorie la FBME, o banca din Liban , care a pierdut mai multe licente pentru presupuse infractiuni de spalare de bani, inclusiv ajutand grupul militant shia Hezbollah si o companie care are legaturi cu armele din programul sirian de distrugere in masa.De asemenea, reporterii au descoperit ca fabrica de explozibili din Mozambic, care trebuia sa primeasca transportul, face parte dintr-un grup de companii cercetate anterior pentru trafic de arme si care ar fi furnizat explozibili folositi de teroristi.