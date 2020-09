Cine este femeia suspectata ca i-a trimis o scrisoare otravita lui Donald Trump. Presedintele american nu e singurul care a primit un plic cu ricina

Perchezitia, parte a unei solicitari de asistenta din partea politiei federale americane, urmeaza arestarii unei suspecte in timp ce incerca sa intre in SUA din Canada . Femeia, care purta o arma de foc in timpul arestarii, trimisese un plic adresat presedintelui Trump ce continea ricina, precum si alte scrisori otravite la cinci adrese din Texas."Pot confirma ca plicuri ce contin ricina otravitoare si mortala mi-au fost trimise prin posta mie si la trei membri din echipa mea", a declarat pe Twitter Eddie Guerra, seriful comitatului Hidalgo din statul Texas, care a precizat ca nimeni nu a avut de suferit.Suspecta este Pascale Ferrier, in varsta de 53 de ani, cetatean canadian de origine franceza, potrivit presei canadiene.Aparitia sa in instanta americana, programata pentru luni, a fost amanata, urmand sa aiba loc marti dupa-amiaza.Potrivit CBC, suspecta a fost anterior condamnata la inchisoare in SUA dupa ce a fost prinsa conducand cu permis de conducere fals.Politia canadiana nu a dorit sa divulge daca apartamentul situat intr-o cladire din Longueuil, la sud de Montreal, si care a fost perchezitionat luni, este locuinta suspectei.Ricina, otrava produsa prin prelucrarea boabelor de ricin, este fatala chiar si in doze mici daca este inghitita, inhalata sau injectata si nu are antidot.Toata corespondenta adresata Casei Albe este inspectata si sortata in niste depozite din apropierea capitalei federale Washington , plicul ucigas fiind astfel interceptat inainte de a ajunge la resedinta presedintelui american.