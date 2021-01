Cine este femeia ucisa la Capitoliu. Sotul ei a descris-o ca "o partizana hotarata a presedintelui Trump"

"Femeia era Ashli Babbitt, care a fost militar timp de 14 ani si a efectuat patru desfasurari cu armata aerului americana", potrivit canalului de televiziune KUSI care a discutat cu sotul ei.Ashli Babbitt, care deocamdata nu a fost identificata oficial de politie, traia in regiunea San Diego, in sudul Californiei, cu sotul sau care a descris-o ca "o partizana hotarata a presedintelui Trump". In ce il priveste, el nu a mers la Washington pentru a manifesta.Sute de partizani ai lui Donald Trump au trecut de cordoanele de securitate si au urcat scarile istoricei cladiri, oprind o sesiune comuna a Congresului in cadrul careia alesii urmau sa certifice victoria presedintelui-ales Joe Biden la scrutinul din noiembrie.In aceste scene de haos, in cursul carora unii dintre politistii care asigurau protectia locurilor si congresmenilor aveau arma in mana, o femei a fost ranita de glont in interiorul Capitoliului. Ea a decedat la putin timp dupa ce a fost impuscata, a afirmat seful politiei din Washington fara sa ofere vreun detaliu despre circumstantele tragediei sau autorul focului de arma."Chiar nu stiu de ce a decis sa faca asta", a declarat soacra lui Ashli Babbitt, citata de o jurnalista a canalului Fox 5.Pe contul sau de Twitter , Ashli Babbitt se prezenta ca o "veterana" si "libertariana", afisandu-si dragostea pentru tara sa. Recent, ea a retransmis numeroase mesaje de pe Twitter ale unor persoane care mergeau la Washington pentru a manifesta la apelul lui Donald Trump.Marti, Ashli Babbitt a raspuns uneia dintre ele care se plangea de anularea zborului sau: "Nimic nu ne va opri. Ei pot incerca, incerca, incerca, dar furtuna este aici si coboara spre Washington in mai putin de 24 de ore. De la intuneric la lumina!".Citeste si: Senatorul Mitt Romney denunta o "insurectie provocata de presedintele Statelor Unite"