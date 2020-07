Cine este prim-ministrul ales de Emmanuel Macron sa formeze noul guvern al Frantei: functionar de rang inalt si primar in ultimii 12 ani

Jean Castex a absolvit in 1986 Institutul de Studii Politice din Paris. Ulterior a studiat la Scoala Nationala de Administratie "Victor Hugo", pe care a absolvit-o in 1991.De 12 ani este primar al orasului Prades, dupa ce a castigat un nou mandat in luna mai a acestui an.In aprilie 2020 a fost desemnat sa coordoneze masurile de relaxare a carantinei. Noul prim-ministru francez are experienta in gestionarea crizelor sanitare dupa ce in 2006 s-a confruntat, din pozitia de director al personalului din Ministerul Sanatatii, cu provocarile impuse de gripa aviara. De asemenea, a fost sef al cabinetului Ministerului Muncii din 2007 si pana in 2008.A fost consilier pentru afaceri sociale in cabinetul fostului presedinte francez Nicolas Sarkozy , inainte de a deveni secretar general adjunct la Palatul Elysee in 2011.Castex a fost abordat pentru prima data de Macron dupa alegerile din 2017, cand presedintele francez i-a oferit pozitia de delegat la Jocurile Olimpice si Paraolimpice din 2024, noteaza Politico Atat Macron cat si Castex au fost membri ai Partidului Republican si absolventi ai Scolii Nationale de Administratie.