Cine este romanul arestat in SUA dupa ce i-a amenintat cu moartea pe rivalii lui Trump. Ar mai fi avut probleme cu justitia

Acesta a mai avut probleme cu justitia in 2014, cand a fost arestat dupa ce in casa lui a fost gasit un adevarat depozit de armament. Tot atunci a fost acuzat ca si-ar fi ucis sotia, scrie Adevarul.ro El era foarte activ si racola adepti ai lui Donald Trump . El ar fi intentionat sa organizeze o noua actiune in forta la Washington si incerca sa adune cat mai multi oameni dispusi sa lupte, la propriu, pentru cauza lui Trump.Presa americana mai scrie ca romanul a fost arestat dupa ce agentii federali i-au prechezitionat casa, in seara de marti, 12 ianuarie. De aici, din locuinta din Middle Village, Queens, el ar fi trimis mai multe amenintari, unele postate online chiar in timpul si dupa violentele de la Capitoliu.Retinut marti seara de agentii FBI dupa prechezitie, Eduard Florea ar fi trebuit sa se prezinte cateva ore mai tarziu, miercuri dupa-amiaza la sediul politiei, unde era asteptat sa dea declaratii.Citeste si: