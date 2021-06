Cine se afla la mansa avionului prabusit in Marea Neagra: "Era un as al aviatiei bulgare"

Aparatul era in stare tehnica de functionare

Ajutorul echipelor de cautare subacvatica

Concret, el a punctat ca pilotul avea peste 700 de ore de zbor efectuate atat ziua cat si noaptea.Potrivit lui Georgi Panayotov, posibilitatea ejectarii pilotului este exclusa, nefiind primita nicio informare de la maiorul Valentin Terziev in acest sens.Nu a fost detectat niciun vreun semnal de la fascicolul radio al catapultei, ce se activeaza automat cand scaunul pilotului este separat de aeronava. Avionul era in cadrul ciclului de viata, prevazut sa se incheie in 2029.La decolare, aparatul era in stare tehnica de functionare si, la fel ca toate celelalte MiG-29 ale Bulgariei era intretinut de producatorul rus, a explicat Georgi Panayotov.Noi echipamente sunt aduse pentru cautarea maiorului Terziev si a avionului sau, iar operatiunea s-a desfasurat si in cursul noptii de miercuri spre joi.Joi, pe langa sonarele folosite de autoritati pentru gasirea epavei avionului de lupta va fi adus inca unul cu cautare laterala. Zona in care se efectueaza cautarile are aproximativ 40 de kilometri patrati.S-a solicitat si ajutorul echipelor de cautare subacvatica, urmand sa aiba loc o sedinta pe aceasta tema la Baza Navala Varna.Este putin probabil ca pilotul avionului de lupta MiG-29 prabusit miercuri in Marea Neagra sa mai fie in viata, tinand cont de cat timp a trecut, a mai spus ministrul bulgar al apararii.Un avion de lupta Mig-29 al fortelor aeriene din Bulgaria s-a prabusit joi in Marea Neagra in timpul exercitiilor militare "Shabla 21", a anutat presa de la sud de Dunare, pilotul nefiind gasit pana la acest moment.