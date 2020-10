Povestea din spatele atentatului terorist din Franta. Atacatorul de 18 ani a ucis un dascal iubit de comunitate: "A fost un profesor extraordinar"

Firul evenimentelor

Victima - un profesor de geografie si istorie

Atacatorul, un tanar din Moscova

Macron: "A fost un atac miselesc"

Un barbat l-a decapitat pe profesor cu un cutit de bucatarie, iar o sursa din politie a declarat ca au existat martori care l-au auzit pe agresor strigand "Allahu Akbar" in timpul atacului, potrivit Reuters , citat in Adevarul Politistii l-au incoltit pe atacator in cartierul invecinat si i-au cerut sa se predea, insa acesta ar fi refuzat, devenind agresiv. Oamenii legii l-au impuscat, murind la scurt timp dupa.Patru persoane, inclusiv un minor, au fost arestate in Franta, toate avand legaturi de rudenie cu atacatorul care a decapitat un profesor in suburbiile Parisului.Victima este un profesor de geografie si istorie, in varsta de 47 de ani, care preda "educatie morala si civica". In timpul unei ore, a discutat cu elevii sai, cu varste cuprinse intre 12 si 14 ani, despre libertatea de exprimare.Le-a aratat copiilor unele dintre caricaturile profetului Mohamed care au fost publicate in revista Charlie Hebdo. Profesorul le-ar fi spus elevilor musulmani , inainte de a arata imaginile, ca pot sa paraseasca sala daca se simt ofensati, potrivit unor declaratii ale parintilor.In urma acestei ore, mai multi parinti musulmani ar fi facut reclamatii la conducerea scolii, iar un parinte chiar a postat pe YouTube o filmare in care il critica pe profesor."Sunt parintele unui elev de la aceasta scoala. Profesorul doar a aratat caricaturile publicat in Charlie Hebdo in cadrul unei lectii despre libertate de expresie. Le-a spus elevilor musulmani ca pot parasi incaperea daca vor asta, din respect pentru ei. A fost un profesor extraordinar. A incercat sa incurajeze spiritul critic al elevilor sai, intotdeauna cu respect si inteligenta. In seara aceasta, sunt trist, pentru fiica mea, dar si pentru toti profesorii din Franta. Putem continua sa predam fara sa ne temem ca am putea fi ucisi?", a scris un alt parinte in sectiunea de comentarii a videoclipului, potrivit The Guardian Suspectul este un tanar in varsta de 18 ani, nascut in Moscova, de origine cecena, identificat ca Abdulah A. El nu figura pe listele populatiei franceze ca avand legaturi cu retelele teroriste, dar ar fi avut infractiuni minore in cazier.Imediat dupa decapitare, Abdulah A. si-a revendicat actul pe Twitter , postand o imagine cu barbatul decedat, insotita de descrierea "Lui Macron, seful necredinciosilor, ti-am executat unul dintre caini, care a indraznit sa-l pangareasca pe Mohammed". Contul i-a fost suspendat.Emanuel Macron, presedintele Frantei, a ajuns la locul faptei, unde a facut declaratii."Unul dintre compatriotii nostri a fost asasinat astazi pentru ca ii invata pe altii. Isi invata studentii despre libertatea de exprimare, libertatea de a crede sau de a nu crede. A fost un atac miselesc. Este victima unui atac terorist islamist", a spus acesta, adaugand ca ucigasul a cautat "sa atace republica si valorile ei". "Aceasta este batalia noastra si este una existentiala. Teroristii nu vor avea succes, nu ne vor dezbina", a declarat Macron.Doi teroristi islamisti au omorat 12 persoane in redactia Charlie Hebdo, in ianuarie 2015, pentru ca au publicat caricaturi cu profetul Mohamed.