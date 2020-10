Cine sunt cele trei victime ale atacului terorist din Nisa

Una dintre cele trei victime este o femie in varsta de aproximativ 70 de ani, care a venit sa se roage joi dimineata devreme. Ea a fost gasita cu gatul taiat, "aproape decapitata", in apropiere de agheasmatar, declara o sursa din politie o sursa pentru Le Figaro.Sacristanul bazilicii, un barbat laic in varsta de 45 de ani, a fost ucis tot in interiorul bisericii, potrivit unui canonic, Philippe Asso."Era un baiat obisnuit, in sensul bun al cuvantului, amabil, deschis", declara pentru ziar decanul de varsta al preotilor din Nisa, Gil Florini.Vincent avea doua fiice si lucra la Notre-Dame din Nisa de zece ani.Sotia sacristanului, care a venit la locul dramei joi dimineata, a fost nevoie sa fie sustinuta si insotita de cineva dupa ce a aflat teribila veste.Indurerati, doi credinciosi de la bazilica au vorbit la fata locului despre un barbat "calm", care isi dedica viata "servirii" Bisericii."Nu era doar in treacat, pe fuga. Asculta tot timpul, il ajuta mereu pe preot", a declarat pentru ziarul Nice-Matin.o femeie.A doua femeie, in varsta de aproximativ 30 de ani, a fost ucisa cu mai multe lovituri de cutit.Pentru moment nu se cunoaste nimic despre identitatea sa.Ea a reusit sa scape de atacator dupa ce a fost grav ranita, potrivit unei surse din cadrul politiei.Femeia s-a refugiat intr-un bar din apropiere.Un martor a declarat pentru BFMTV ca ea ar fi spus, inainte sa moara, "spuneti-i familiei mele ca o iubesc".