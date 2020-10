Ciocniri intre manifestanti impotriva restrictiilor si politie in Spania si Italia

Tulburari au fost semnalate in orase precum Barcelona , Bilbao, Burgos si Leon. In multe cazuri, violenta parea a fi instigata de grupuri de dreapta asociate cluburilor de fotbal.Ziarul La Vanguardia si postul de televiziune de stat RTVE au relatat ca sute de oameni s-au luptat cu politia in Barcelona noaptea tarziu. Imaginile difuzate au aratat protestatari aruncand cu caramizi asupra politistilor, cosuri de gunoi incendiate, iar mass-media au relevat ca unele magazine au fost jefuite. Au fost operate 12 arestari.Politia a dat vina pe membrii grupului Boixos Nois de ultrasi ai clubului de fotbal FC Barcelona.Scene similare au avut loc si in alte orase. La Vilafranca del Penedes in sudul Cataloniei, aproximativ 120 de tineri au scandat pentru "libertate" fata de restrictiile legate de coronavirus si au incercat sa ia cu asalt primaria, a relatat La Vanguardia.Spania a fost una dintre tarile europene cel mai greu lovite de pandemie.Joi, parlamentul a aprobat extinderea starii de alarma la nivel national - al treilea cel mai inalt nivel al starii de urgenta - pana pe 9 mai. Mai multe regiuni sunt inchise pentru calatorii.Locuitorii Cataloniei nu au voie sa paraseasca orasul in weekend. Multe orase, inclusiv Barcelona, au implementat interdictii de circulatie pe timpul noptii. Scolile si gradinitele raman deschise, dar restaurantele, teatrele, cinematografele si cluburile de fitness sunt inchise.Si in Italia, ciocniri intre politisti si manifestanti care protestau impotriva restrictiilor impuse pentru a contracara pandemia au zguduit Florenta noaptea trecuta. Potrivit ministrului de interne, acestia sunt "extremisti violenti" care incearca sa profite de situatia generata de pandemia noului coronavirus.Aproximativ 20 de persoane au fost arestate in timpul unei demonstratii neautorizate de aproximativ 200 de persoane. Dupa ce s-au adunat in centrul orasului, manifestantii au fost impiedicati sa ajunga la Piazza della Signoria, unul dintre principalele locuri turistice din oras, potrivit presei italiene.Apoi au izbucnit ciocniri cu politistii in tinuta anti-revolta pe strazile adiacente. Unii protestatari au aruncat cocteiluri Molotov, sticle si pietre, au rasturnat cosuri de gunoi si au spart camere de supraveghere."Nu asa ne exprimam nemultumirile, nu asa ne exprimam suferinta. Este doar violenta de dragul violentei, gratuita'', a scris primarul pe pagina sa de Facebook . "Cei care au speriat Florenta vor trebui sa plateasca pentru ceea ce au facut", a spus el.Potrivit secretarului general al sindicatului politiei din Florenta, Riccardo Ficozzi, cei care au tulburat ordinea sunt "delincventi" care nu ii reprezinta pe cei care au vrut sa demonstreze legal.Aceste izbucniri din Florenta, dar si din alte orase italiene, sunt opera "extremistilor violenti care incearca (...) sa exploateze starea de rau sociala si economica din aceste vremuri dificile", a declarat ministrul de interne, Luciana Lamorgese, pentru ziarul Il Foglio.Potrivit acesteia, este vorba de tineri cu trecut criminal, huligani si activisti de extrema dreapta care "incearca sa profite de proteste legitime".Demonstratii, punctate de ciocniri si exacerbari, au avut loc saptamana aceasta si la Roma, Milano, Napoli si Torino impotriva ultimelor restrictii hotarate de guvern pentru a limita raspandirea noului val de coronavirus din tara.Italia a inregistrat peste 31.084 cazuri noi vineri, un nou record.Guvernul a impus in ultimele zile ceea ce mass-media califica drept "semi-izolare": interdictii de circulatie in cateva regiuni mari, inchiderea barurilor si restaurantelor la ora 18:00, precum si a salilor de sport, cinematografelor si salilor de concerte.Sambata dimineata, presedintele regiunii Campania (sud) a semnat un nou decret de inchidere a scolilor pana pe 14 noiembrie.