Un cip implantat sub piele poate detecta infectia cu coronavirus. A fost inventat de Pentagon

DARPA, o agentie a Departamentului Apararii al Statelor Unite, a anuntat ca lucreaza de ani de zile la o metoda de a preveni si de a pune capat pandemiilor.Un reprezentant DARPA a prezentat cipul in cadrul emisiunii 60 minutes, difuzata pe postul CBS.Ideea acestui dispozitiv a aparut dupa cazul portavionului nuclear american USS Theodore Roosevelt, unde 1.271 de persoane de la bord s-au infectat cu coronavirus, potrivit The Independent.Cipul nu inregistreaza miscarile, ci a fost creat pentru a testa in permanenta sangele pacientului."Il implantezi sub piele si iti poate arata daca apar reactii chimice in organism. Functioneaza ca un martor de bord", a declarat colonelul in retragere Matt Hepburn. "Putem obtine astfel de informatii intre doua si cinci minute".Hepburn a mai prezentat o inventie revolutionara: un filtru atasat unui aparat de dializa care poate anihila virusul din sangele pacientilor. Acesta a a mai adaugat ca dispozitivul a fost testat deja pe "Pacientul 16", partenerul unui cadru militar care se afla in soc septic. Dupa cateva zile de tratament, pacientul si-a revenit complet.Tratamentul a fost aprobat de FDA doar pentru urgente si a fost folosit pentru 300 de pacienti.Mai bine de un sfert dintre cei 4.800 de marinari aflati la bordul portavionului nuclear USS Theodore Roosevelt au fost testati pozitiv pentru coronavirus, anul trecut.Epidemia de la bordul portavionului cu propulsie nucleara a condus la demisia secretarului interimar al marinei, in urma unui scandal provocat de declaratii pe care Thomas Modly le-a facut despre comandantul navei, Brett Crozier, care a devazluit focarul si a cerut evacuarea si pe care l-a destituit din aceasta cauza.