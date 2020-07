Ciprian Apetrei: Alegerile prezidentiale din Polonia ne privesc si pe noi

Despre Polonia nu stim mare lucru. Dar ar trebui sa ne intereseze. Este tara cu care avem cele mai multe lucruri in comun, din zona noastra de lume. Tara care a suferit cateva valuri masive de emigratie, dar care a reusit sa repatrieze o mare parte dintre cei plecati. Celebrul instalator polonez este mai mult o amintire in Franta. O tara solida economic, cu multa siguranta a cetateanului si o orientare ferma proamericana. Foarte eficienti in atragerea si buna cheltuire a fondurilor europene.Le sta ca un os in gat socialistilor si progresistilor occidentali pentru ca le bate obrazul, pe drept, pentru ipocrizia si complicitatea in relatiile cu Rusia . De aici tot ii auziti criticati, de aici ii tot vedeti pusi in oala cu Ungaria.Macron i-a vizitat si a ramas uimit. Franta are multe de invatat de la voi, s-a trezit spunand. Cum asa, s-a mirat presa franceza? Noi stiam ca sunt medievali catolici iliberali, pe jumatate salbatici. Nu, nu sunt asa, dar putem vorbi asa despre ei, este mai comod decat sa ii cunoastem.Si la noi extrema stanga ii acuza de "suprematism" si au alergie la ei. Din pacate, presa romana nu are oameni care sa cunoasca aceasta tara. Nici interes sa ii caute. Este mai comod sa arunci cu pietrele deja oferite de altii.Ingrijorator este ca lupta la prezidentiale a fost prezentata ca una intre optiunea atlantica si cea europeana. Un fel de avanpremiera la politicile UE de prietenie cu China si Rusia si de neincredere cu SUA, un vis al stangii rosii si verzi, din ce in ce mai puternice.Bine ca in Est nu au reusit sa castige in Polonia. In acelasi timp, scorul foarte strans se datoreaza si unui mod in care presedintelui Duda a parut ca " i s-a urcat la cap" puterea. Chiar daca esti de partea buna a lucrurilor, nu iti este permis orice.Cum vom colabora cu presedintele reales, iata o buna intrebare.Acest articol a fost publicat si pe marginaliaetc.ro