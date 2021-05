Conditii noi de intrare in Cipru pentru cetatenii romani

Astfel, avand in vedere ca autoritatile cipriote au inclus Romania in categoria statelor cu risc mediu de infectare (categoria portocalie), incepand cu data de 27 mai 2021, persoanele care calatoresc din Romania si care nu detin un certificat de vaccinare impotriva COVID-19 eliberat de autoritatile competente, pot intra pe teritoriul Republicii Cipru cu conditia prezentarii unui test molecular tip RT-PCR cu rezultat negativ pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu maximum 72 de ore anterior calatoriei. Copiii cu varsta de pana la 12 ani sunt exceptati de la masura prezentarii testului.De asemenea, membrii de familie ai cetatenilor ciprioti (sot/sotie de nationalitate straina, copiii minori si parintii acestora) si cetatenii straini cu rezidenta in Republica Cipru pot intra pe teritoriul cipriot fara a prezenta un test molecular tip RT-PCR cu rezultat negativ pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2, insa trebuie sa efectueze un test la sosire si sa respecte masura autoizolarii pana la receptionarea rezultatului.Totodata, MAE reaminteste ca, incepand cu data de 10 mai 2021, toate persoanele care detin un certificat de vaccinare impotriva COVID-19, care atesta efectuarea schemei complete de vaccinare, respectiv a celor doua doze (in cazul unui vaccin efectuat in doua doze) sau a dozei unice (pentru vaccinul efectuat in doza unica), eliberat de autoritatile competente ale altor state, sunt exceptate de la obligatia de a prezenta un test molecular tip RT-PCR pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2. Documentul care atesta vaccinarea impotriva COVID-19 trebuie redactat in limba engleza. Informatii suplimentare pot fi consultate pe pagina de internet: Cyprus Flight Pass - Vaccinated Passengers.De asemenea, MAE subliniaza ca toate persoanele care intra in Republica Cipru trebuie sa prezinte o autorizatie de calatorie, completata cu 24 de ore inaintea deplasarii. Autorizatia se obtine prin intermediul portalului Cyprus Flight Pass - Application Process si include date cu privire la detinerea unui certificat de vaccinare impotriva COVID-19 sau a unui test molecular tip RT-PCR cu rezultat negativ pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2. Documentele care atesta vaccinarea impotriva COVID-19 sau efectuarea testului pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2 trebuie prezentate autoritatilor cipriote, la sosire.MAE mentioneaza ca toate celelalte conditii de intrare in Republica Cipru raman in vigoare si pot fi consultate la pagina de internet: http://www.mae.ro/node/51906.Ministerul Afacerilor Externe reaminteste ca cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Nicosia: 00357 22495333, 00357 22517333, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center, in regim de permanenta. De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu un caracter de urgenta, au la dispozitie telefonul de urgenta al ambasadei: 00357 97812277.Ministerul Afacerilor Externe recomanda consultarea paginilor de internet: https://www.mae.ro/node/51906, http://nicosia.mae.ro, http://www.mae.ro/ si informarea temeinica anterior efectuarii deplasarilor in strainatate, precum si respectarea cu strictete a masurilor aplicabile in contextul pandemiei de COVID-19.