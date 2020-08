Circa 450 de migranti au debarcat pe insula italiana Lampedusa

Vasul observat in largul insulei era in pericol de naufragiu din cauza vantului puternic; paza de coasta si politia l-au escortat pana in portul Lampedusa.Dupa ce li s-a luat temperatura, migrantii - a caror cetatenie nu a fost inca stabilita - au fost dusi la un centru de primire unde se aflau deja alti circa 1000 de refugiati; totalul depaseste cu mult capacitatea maxima. Conform unor stiri din presa italiana, de vineri, pe insula au ajuns circa 30 de barci mici, majoritatea plecate din Tunisia , cu circa 500 de migranti.Garda de coasta a adus pe Lampedusa si 49 de persoane considerate sensibile, mai ales femei si copii, salvate de pe nava Louise Michel inchiriata confidential de artistul plastic britanic Banksy. Ceilalti pasageri de pe nava au fost transferati sambata pe vasul Sea Watch 4 al unei organizatii umanitare, care are acum la bord circa 350 de persoane pentru care cauta un loc de debarcare.Primarul din Lampedusa, Toto Martello, a declarat noaptea trecuta agentiei Ansa ca insula 'nu mai poate face fata situatiei' si 'fie guvernul ia decizii imediate, fie toata insula va intra in greva. Nu reusim sa gestionam urgenta si situatia este deja intr-adevar insuportabila'.