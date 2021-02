Circulatie rutiera interzisa pe tronsonul Lamia-Atena, in Grecia, pe fondul fenomenelor meteorologice extreme

Potrivit MAE, circulatia pe acest tronson de autostrada de circa 150 de km este interzisa de marti (ora 19,00) pana miercuri (ora 19,00).MAE arata ca masura poate afecta traficul greu care se desfasoara prin punctul de trecere a frontierei bulgaro-elene Kulata-Promachonas, putand fi restrictionata intrarea pe teritoriul Republicii Elene, in acest interval, pentru transportatorii rutieri care au ca destinatie sudul tarii.Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Atena (+302106774035) si Consulatului General al Romaniei de la Salonic (+302310340088), apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center, in regim de permanenta.De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu un caracter de urgenta, au la dispozitie si telefonul de urgenta al misiunii diplomatice a Romaniei in Republica Elena: +306978996222 si Consulatului General al Romaniei de la Salonic: +306946049076.