Incendiu urias la o cladire istorica din Sankt Petersburg. Un pompier a murit, iar alti doi sunt raniti VIDEO

Coloana de fum, vizibila de la 10 kilometri

Circumstantele izbucnirii incendiului era necunoscute. Pompieri luptau impotriva flacarilor, vizibile din centrul istoric al Sankt Petersburgului si care au cuprins peste 10.000 de metri patrati."Manufactura Nevski", un vast complex din cramida rosie, construit de catre un industrias englez in secolul al XIX-lea si clasat monument istoric regional, a fost mul timp una dintre cele mai mari fabrci textile din URSS si ramane o parte a unei instalatii industriale, din care o parte a fost abandonata sau inchiriata ca local comercial.Un pompier care participa la operatiuni a murit, iar alti doi au fost raniti, a declarat pentru AFP Ministerul rus pentru Situatii de Urgenta."Potrivit unor date preliminare, o persoana a murit, iar doua au fost spitalizate", a declarat ministerul rus, care a anuntat mai intai ca a pierdut contactul cu acest pompier, care a fost gasit mort.Potrivit salvatorilor, starea sanatatii ranitilor este considerata grava. Ministerul a declarat pentru AFP ca acestia prezentau arsuri pe 40-50% din suprafata corpului.La fata locului, facarile erau in continuare intense si ardeau inclusiv copaci din apropierea cladirilor, potrivit unui jurnalist AFP. Aproximativ 350 de pompieri au fost desfasurati, iar acoperisurile si o parte a plafoanelor cladirilor cuprinse de flacari s-au surpat.Ministerul rus a precizat ca 40 de persoane au fost evacuate din uzina, situata in sud-estul Sankt Petersburgului. Comitetul rus de ancheta a anuntat ca a deschis o ancheta cu privire la o neglijenta care a antrenat moartea.Un site local de stiri, Fontanka.ru, a difuzat imagini impresionante, filmate cu o drona deasupra uzinei, in care apar mai multe cladiri devastate total de flacari. O enorma coloana de fum negru era vizibila din centrul istoric al orasului, de la o distanta de aproximativ zece kilometri.Potrivit agentiei oficiale ruse de presa Tass, o inspectie efectuata in februarie si martie a relevat numeroase incalcari, inclusiv absenta unor sisteme de alarma sau de stingere automata a focului."Erau incalcari destul de grave", declara o sursa citata de Tass, care adauga ca o procedura penala a fost deschisa in urma acestei inspectii.Explozii sau incendii accidentale si sangeroase sunt relativ curente in Rusia , din cauza vechimii infrastructurii sau nerespectarii normelor de securitate. In decembrie, 11 persoane au murit intr-un incendiu intr-un azil de batrani din regiunea Ural.