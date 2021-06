Romania este pe locul 25 in topul celor mai pasnice tari. Cum arata clasamentul mondial dupa pandemie STUDIU

Islanda, cea mai pasnica tara

A scazut securitatea, s-a imbunatatit militarizarea

Impactul economic al violentei

Pentru 2021, IPG dezvaluie o lume in care conflictele si crizele care au aparut in ultimul deceniu au inceput sa scada, numai pentru a fi inlocuit cu un nou val de tensiune si incertitudine ca urmare a pandemiei COVID-19, dar si din cauza tensiuni crescande intre multe dintre marile puteri.Impactul complet al pandemiei COVID-19 asupra IPG inca se desfasoara. In timp ce unele forme de violenta au scazut pe termen scurt, nelinistea cu blocaje si incertitudine economice in crestere a dus la cresterea tulburarilor civile in 2020."Peste 5.000 de evenimente violente legate de pandemie au fost inregistrate intre ianuarie 2020 si aprilie 2021. Este inca prea devreme pentru a evalua pe deplin efectele pe termen lung ale pandemiei asupra pacii. Cu toate acestea, schimbarea conditiilor economice din multe natiuni sporesc probabilitatea de instabilitate politica si a demonstratiilor violente", se arata in studiul Institutului de Economie si Pace.Islanda ramane cea mai pasnica tara din lume, o pozitie pe care o detine din 2008. Alaturi de ea, in partea de sus a indicelui se afla Noua Zeelanda , Danemarca, Portugalia si Slovenia.Pe de alta partea, Afganistan este cea mai putin pasnica tara din lumea pentru al patrulea an consecutiv, urmat de Yemen Siria , Sudanul de Sud si Irak . Toate, cu exceptia Yemenului, au fost clasate printre cele mai putin pasnice cinci natiuni din cel putin 2015. Doar Afganistan a fost clasat printre cele trei natiuni cel mai putin pasnice din 2010.Opt din cele zece tari aflate in topul IPG sunt situate in Europa. Singapore a cazut din primile zece, inlocuita de Irlanda care si-a imbunatatit pozitia cu trei locuri.Doar trei din cele noua regiuni din lume au devenit mai pasnice in ultimul an. Cea mai mare imbunatatire a avut loc in Orientul Mijlociu si Africa de Nord (MENA), urmata de Europa si Asia de Sud. Cu toate acestea, MENA ramane in continuare cea mai putin pasnica regiune in lume.In Europa imbunatatirea Indexului Pacii a condus la imbunatatiri legate de siguranta si securitate, adica legate de impactul terorismului, demonstratii violente si crime. Cu toate acestea, instabilitatea politica si militara s-au deteriorat.Din cele 163 de tari din IPG, 86 au inregistrat imbunatatiri, in timp ce 75 au inregistrat deteriorari, iar doua nu au inregistrat nici o modificare a scorului.15 din cei 23 de indicatori IPG s-au deteriorat intre 2008 si 2021. Doua dintre cele trei domenii IPG s-au deteriorate in ultimul deceniu, Conflictul continuu s-a deteriorat cu 6,2%, Siguranta si securitatea s-a deteriorat cu 2,5%, iar Militarizarea a fost singurul domeniu care s-a imbunatatit."Terorismul si tulburarile civile au fost cele mai mari contributoare la deteriorarea globala a pacii. Nouazeci de tari au inregistrat o activitate terorista crescuta, in timp ce doar 50 aveau niveluri mai mici de terorism . In orice caz, dupa ce a atins apogeul in 2014, adica in timpul razboiului civil din Siria, decesele totale cauzate de terorism au cazut in fiecare din ultimii sase ani, cele mai semnificative deprecieri avand loc in Siria, Irak si Nigeria", se mai arata in studiu.Desi impactul terorismului si al conflictelor au scazut in ultimii sase ani, tulburarile politice au crescut. Numarul de demonstratii violente a crescut in 61 de tari din 2008 si au scazut in doar 27 de tari. A existat o crestere de 244% la nivel global in revolte, greve generale si demonstratii anti-guvernamentale intre 2011 si 2019.In 2021, domeniul Conflict continuu s-a imbunatatit pentru prima data din 2015, cu scaderi in numarul total de conflicte armate si a intensitatii generale de conflicte interne.Impactul economic al violentei in economia globala, in 2020 a fost de 14,96 de trilioane de dolari. Aceasta cifra este echivalenta cu 11.6% din activitatea economica mondiala sau cu 1.942 de dolari pe cap de locuitor al planetei.Impactul economic al violentei a crescut cu 0,2% in timpul lui 2020, iar aceasta majorare a fost influentata in mare parte de cheltuielile militare la nivel mondial care au crescut cu 3,7%. Cu toate acestea, impactul economic al terorismului a scazut cu 17,5%.Violenta continua sa aiba un impact important in performanta economica mondiala, astfel ca, in primele 10 tari cele mai afectate de violenta, impactul economic al violentei este echivalat cu 36% din PIB, in comparative cu tarile cel mai putin afectate de violenta, unde impactul este de doar 4% din PIB.