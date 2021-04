"Cocktailul" de anticorpi al Regeneron, cu care a fost tratat Donald Trump, reduce riscul de imbolnavire cu Covid-19 cu 81%

Cocktailul poate fi folosit pentru tratarea pacientilor infectati

"Administrarea subcutanata de casirivimab si imdevimab reduce riscul de infectii simptomatice cu 81% la cei care nu erau infectati cand au intrat in cadrul testului clinic", a transmis Roche."Mai mult, persoanele tratate cu casirivimab si imdevimab care totusi au dezvoltat o infectie simptomatica, au ajuns sa nu mai aiba simptome dupa o saptamana, spre deosebire de trei saptamani, cum a fost cazul celor care au primit placebo", potrivit sursei citate.Testele clinice au implicat 1.505 voluntari care nu erau infectati cu Sars-Cov-2, dar traiau in aceeasi locuinta cu o persoana confirmata cu coronavirus.Acest "cocktail" de anticorpi poate fi deja folosit in Uniunea Europeana si Statele Unite, dar nu ca produs preventiv, ci pentru tratarea pacientilor infectati cu coronavirus.Agentia Europeana pentru Medicamente a anuntat la sfarsitul lunii februarie ca a finalizat evaluarea terapiei anti-Covid dezvoltata de compania americana Regeneron si ca aceasta poate fi folosita pentru tratarea pacientilor infectati cu coronavirusul in anumite conditii."Agentia a concluzionat ca respectiva combinatie cunoscuta sub denumirea REGN-COV2 poate fi folosita pentru tratarea pacientilor confirmati cu COVID-19 care nu au nevoie de oxigenare suplimentara si care sunt in pericol sa dezvolte forme severe ale COVID-19", a anuntat EMA intr-un comunicat.EMA afirma ca decizia a fost luata in urma evaluarii datelor privind combinatia de medicamente casirivimab si imdevimab si ca rezultatele preliminare arata ca aceasta reduce incarcatura virala (cantitatea de virus din tesuturi) si ca a dus la mai putine vizite medicale legate de COVID-19.In ceea ce priveste efectele secundare majoritatea acestora au fost usoare sau moderate, afirma agentia.Cocktailul de casirivimab si imdevimab dezvoltat de Regeneron a fost autorizat pentru folosirea de urgenta in SUA in noiembrie si a fost administrat fostului presedinte american Donald Trump.