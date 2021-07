Codul sursa pentru World Wide Web a fost vandut la licitatie pentru o suma uriasa. Povestea celebrului WWW, care a deschis calea spre internetul modern

Suma luata pentru cod a fost de 5,4 milioane de dolari in format "NFT" ("non-fungible token"), un certificat de autenticitate online care a transformat in ultimele luni piata obiectelor digitale.Mai mult decat Gutenberg si presa tipografica, becul electric al lui Thomas Edison sau descoperirea ADN-ului de James Watson, World Wide Web "a schimbat toate aspectele vietii noastre", a declarat intr-o prezentare Cassandra Hatton, vicepresedinte al casei de licitatii Sotheby's, organizatoare acestei licitatii in format online, care a durat o saptamana.In 1989, britanicul Tim Berners-Lee, fizician devenit informatician, si-a imaginat un sistem de partajare a informatiei care trebuia sa permita oamenilor de stiinta sa aiba acces la diverse date, indiferent de locul in care se aflau in lume. Pe atunci angajat la Centrul de calcul al CERN din Geneva , a acordat acelei noi retele informatice denumirea de World Wide Web (WWW).In 1990 si 1999, a scris programul care a creat primul navigator de internet, punand astfel bazele practice ale internetului actual.Totodata, el a inventat si conceptele de URL (adresa internet), HTTP (care permite gasirea unui site) si HTML (limbaj informatic tipic pentru crearea paginilor de internet).Hotarat sa faca din acea retea un spatiu deschis, Tim Berners-Lee nu si-a brevetat programul si l-a pus gratuit la dispozitia tuturor, fapt care a contribuit la raspandirea acestuia.Dupa trei decenii de la inventarea retelei, Tim Berners-Lee a pus in vanzare fisierele originale ale programului sau sub forma unui obiect de colectie. La finalul licitatiei, el va primi o parte din veniturile obtinute, dar intentioneaza sa doneze integral acea suma in beneficiul unor organizatii de caritate.Lotul pus in vanzare continea o versiune animata a acelor fisiere continand aproape 1.000 de linii de cod sursa si o scrisoare a autorului lor."In urma cu 10 ani, nu am fi putut sa organizam aceasta licitatie", a explicat Cassandra Hatton.Aparitia tehnologiei NFT, ce permite crearea unui certificat digital de proprietate care nu poate fi falsificat, a schimbat perceptia colectionarilor, care sunt de acum linistiti in privinta trasabilitatii achizitiilor lor.