VIDEO Colectiile mai multor galerii de arta din Sao Paulo, distruse de un incendiu. Cat de mari sunt pierderile

Ce picturi au fost distruse

Pierderi care nu vor putea fi inlocuite

La fata locului au fost mobilizate zece echipaje de pompieri care au avut nevoie de cinci ore pentru a stinge flacarile. Potrivit mass-media braziliene, nimeni nu a fost ranit.Potrivit autoritatilor, intre operele distruse se numara in special picturi ale artistului japonez Tomie Ohtake, instalatii ale regizorului si artistului plastic Isaac Julien si lucrari ale artistului contemporan Vik Muniz.Intr-un comunicat, galeria "Nara Roesler" a declarat ca nu detine "informatii definitive despre amploarea pagubelor cauzate"."Suntem in permanent contact cu autoritatile insarcinate cu evaluarea tehnica - pompieri, politie si expertii in asigurari", a explicat comunicatul. "Am facut un raport complet al operelor de arta care au fost afectate. Pentru a ajunge la o evaluare exacta, e nevoie de un proces lung dar necesar".Vik Muniz, reprezentat de galerie, s-a aratat intristat de situatia institutiei "care are o istorie la fel de lunga si bogata ca a sa". Artistul a marturisit agentiei de presa braziliana Folhapress ca "vor fi pierderi care nu vor putea fi inlocuite".Artistul brazilian Emanoel Araujo, caruia ii apartineau 13 opere din galeria Simoes de Assis, a deplans o pierdere simbolica. "Atunci cand pierzi o lucrare este foarte dificil deoarece nu o poti reconstrui. Este ceva realizat in trecut si cu adevarat pierdut", a explicat el pentru aceeasi agentie de presa. "Nu exista nicio justificare, este lipsa de atentie, de responsabilitate. Puteti spune ce vreti, dar nimic din cele spune nu o va rezolva".Societatea Alke, careia ii apartine depozitul, s-a aparat intr-un comunciat, declarand ca "nu a avut niciodata un caz similar" si a asigurat ca detine un certificat de inspectie la incendiu la zi.