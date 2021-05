Colonial Pipeline a platit cinci milioane de dolari catre hackeri pentru a le debloca sistemele informatice atacate

Insa societatea a dezmintit ca a platit vreo rascumparare hackerilor.Atacul i-a paralizat reteaua de oleoducte incepand de vinerea trecuta - in cel mai important atac informatic vizand o infrastructura de pe teritoriul Statelor Unite.Reteaua de conducte - de 8.000 de kilometri - a Colonial Pipeline deserveste toata coasta americana. Ea transporta 45% din benzina, diesel si kerosen de la rafinarii de la Golful New Mexic la New York.Si mai rau, Bloomberg dezvaluie ca firma Colonial Pipeline a platit rascumpararea, numai ca cheia de decriptare furnizata de catre hackeri s-a dovedit ineficienta in restaurarea sistemelor.Colonial a refuzat sa comenteze aceste dezvaluiri.The Washington Post (WP) scrie ca, din contra, nu s-a platit nicio rascumparare.Contactat de AFP, un purtator de cuvant al Colonial Pipeline nua comentat, anuntand ca o ancheta este in curs.Administratia Biden s-a abtinut, la randul sau, sa comenteze, subliniind ca toate companiile este necesar sa-si consolideze securitatea informatica."Este un semnal de alarma cu privire la faptul ca, oriunde in lume, persoane ne pot atinge, aici, la noi, iar legile si reglementarile noastre nu au fost scrise pentru era Internetului", a subliniat joi secretarul Transporturilor Pete Buttigieg.Presedintele american a semnat miercuri un decret in vederea unei imbunatatiri a securitatii cibernetice a Statelor Unite. Joe Biden a salutat joi "vestea buna" a repornirii si i-a indemnat pe americani sa aiba rabdare pe timpul restabilirii aprovizionarii in urmatoarele zile.Chiar daca "nu vom simti efectul la pompa imediat", va avea loc o "intoarcere la normal din acest weekend, care va continua saptamana viitoare", a declarat el la Casa Alba unor jurnalisti.Panica i-a cuprins pe automobilisti, iar cozi s-au format la benzinarii, insa penurii in mai multe orase incepeau sa se atenueze inca de joi.Insa o aprovizionare normala a benzinariilor ar putea dura "mai multe saptamani", estimeaza un analist de site-ul de specialitate GasBuddy, Patrick De Haan. Carburantii circula in conducte cu viteza de opt kilometri pe ora, intr-un oleoduct cu o lungime de 8.000 de kilometri. Faceti calculul!", a indemnat Bill O'Grady de la Confluence Investment. Debitul livrarilor aurmeaza sa revina la normal intr-"o zi, doua", da el asigurari.In opinia expertului de la GasBuddy, un plin urmeaza sa ramana "o bataie de cap timp de inca o saptamana-doua in statele Georgia , South Carolina, North Carolina si Virginia"."Recunosc ca vederea unor cozi la pompa cand nu mai e benzina este extrem de stresanta, dar este temporar. Nu mai depozitati benzina de care nu aveti nevoie. Nu va panicati", a indemnat Biden.In urma acestui incident, pretul mediu al benzinei la pompa a depasit trei dolari galonul (3,79 litri), crescand cu sapte centi, pentru prima oara din 2014, potrivit asociatiei automobilistice AAA.