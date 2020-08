Columbia a depasit 500.000 de cazuri de coronavirus

De altfel, 13.056 de noi cazuri au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, ceea ce inseamna un nou record zilnic. Numarul total de contaminari cu COVID-19 este de 502.178, dintre care 15.979 decese inregistrate in cinci luni si jumatate de urgenta sanitara in Columbia.Numarul de cazuri a crescut mult in ultimele saptamani in paralel cu numarul testelor. Bogota, capitala cu 8 milioane de locuitori, ramane principalul focar de infectare cu o treime din persoanele contaminate la nivel national.O izolare generala a populatiei a fost decretata la 25 martie si prelungita de mai multe ori, ultima data pana la 30 august. Insa presedintele de dreapta Ivan Duque a relaxat masurile pentru anumite sectoare cu scopul de a atenua efectele asupra economiei.Cu o populatie de 50 de milioane de locuitori, Columbia este a patra tara cea mai afectata de noul coronavirus din America latina, ca numar de cazuri si decese, dupa Brazilia Mexic si Peru.