Comisarul european pentru Concurenta contesta o decizie a justitiei europene care respinge ordinul sau ca Apple sa plateasca retroactiv taxe de 13 miliarde de euro

Curtea Generala din Luxembourg a respins in iulie decizia din 2016 a Comisiei Europene, afirmand ca masura UE nu indeplineste conditiile legale standard pentru a demonstra ca Apple a beneficiat de un avantaj incorect.Vestager a spus ca acest caz este important, un semn ca eforturile ei pentru ca firmele multinationale sa plateasca impozite corecte vor continua."Decizia Curtii Generale ridica probleme legale importante, relevante pentru Comisie in aplicarea regulilor referitoare la ajutoarele de stat in cazurile referitoare la fiscalitate", a declarat Vestager intr-un comunicat.Potrivit acesteia, "Comisia considera, cu respect, ca decizia Curtii Generale a facut un numar de erori legale".Vestager a mai spus ca este nevoie de o legislatie care sa acopere lacunele legislative si sa asigure transparenta, ea facand apel ca tarile din UE sa isi reformeze legile.Apple a afirmat ca decizia curtii dovedeste ca a respectat intotdeauna legile irlandeze si ca problema este legata mai mult de locul unde ar trebui sa plateasca taxe, decat de suma.Ministerul irlandez de Finante Paschal Donohoe a spus ca Irlanda a aratat intotdeauna in mod clar ca Apple a platit taxe corect in Irlanda si ca tara nu a acordat vreun ajutor companiei.Cazul Comisiei s-a concentrat pe doua decizii fiscale ale Irlandei despre care afirma ca au redus artificial obligatiile fiscale ale Apple timp de peste doua decenii, care in 2014, au fost de 0,005%.Vestager are trei investigatii fiscale in curs, acordurile Ikea si Nike cu Olanda si un acord al Huhtamaki cu Luxembourg.