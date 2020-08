Comisarul european pentru sanatate: Un vaccin anti-Covid 19 ar putea fi disponibil pana la sfarstiul anului

"Chiar daca este riscant in acest moment sa facem predictii, avem niste indicii bune ca un vaccin candidat ar putea fi disponibil pana la sfarsitul acestui an sau inceputul anului viitor", a declarat Kyriakides pentru editia online a Handelsblatt.Un vaccin nu ar rezolva toate problemele dintr-o data, dar ar permite revenirea treptata la normalitate odata cu vaccinarea unei "mase critice de cetateni, in special a celor din grupurile de risc", a spus ea.Comisarul european pentru sanatate a remarcat de asemenea un numar crescand de focare mai mici sau mai mari de coronavirus in mai multe state membre ale UE.Stella Kyriakides a recomandat guvernelor sa procedeze la "izolarea rapida a sursei de infectie la nivel local cu ajutorul testelor, urmarirea contactelor si izolarea imediata a persoanelor contaminate".