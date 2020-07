Comisia Europeana a incheiat acorduri cu grupurile farmaceutice Roche si Merck KgaA pentru furnizarea de tratamente experimentale pentru Covid-19

Ofertele acopera medicamentul pentru artrita RoActemra fabricat de Roche si medicamentul pentru scleroza multipla Rebif al Merck - ambele considerate posibile tratamente pentru Covid-19 - si vor asigura aprovizionarea in oricare dintre cele 27 de state membre ale UE care vor sa le cumpere, a spus persoana citata.Sursa, care a refuzat sa fie identificata din cauza sensibilitatii subiectului, nu a dezvaluit termenii tranzactiilor. Grupul Merck a anuntat miercuri ca a fost solicitat de catre Comisie sa fie pregatit sa furnizeze Rebif statelor UE "la cerere, daca si cand este indicat tratamentul pentru COVID-19".Roche si un purtator de cuvant al Comisiei nu au fost imediat disponibili pentru comentarii.Acordurile urmeaza unei solicitari din luna mai din partea statelor UE pentru a achizitiona cele doua medicamente si vin in timp ce guvernele din intreaga lume incearca sa obtina acces la posibile terapii si vaccinuri impotriva COVID-19, chiar si inainte de a dovedi eficacitatea acestora.Roche efectueaza un studiu clinic in faza finala pentru Actemra, cunoscut si ca RoActemra pe unele piete, in care au fost inrolati 330 de pacienti, dupa ce medicamentul antiinflamator utilizat impotriva artritei reumatoide a fost administrat in China la pacientii care sufereau de o reactie severa a sistemului imunitar.Medicamentul a fost, de asemenea, testat pe pacienti cu Covid-19 in combinatie cu medicamentul antiviral remdesivir al Gilead, singurul medicament autorizat pana in prezent de UE pentru utilizare impotriva COVID-19.La inceputul lunii iunie, un studiu clinic italian, in faza incipienta cu Actemra la pacientii cu Covid-19 a aratat ca medicamentul nu a reusit sa-i ajute. Rebif a fost dezvoltat de firma elvetiana Biotech Serono inainte ca Merck sa cumpere compania.Ambele medicamente vizeaza proteinele din organism asociate cu inflamatia si exista unele sperante ca pot ajuta pacientii cu forme grave de Covid-19 care sufera de asa-numita furtuna de citokine, o reactie a sistemului imunitar care poate duce la insuficienta organica.Companiile au afirmatin scrisori catre Comisie ca pot satisface cererea din partea tarilor UE, a declarat sursa, refuzand sa numeasca statele UE care si-au exprimat interesul pentru medicamentele respective. Tarile UE vor trebui acum sa cada de acord cu companiile cu privire la livrarile necesare, a adaugat sursa.Bruxelles-ul este, de asemenea, in discutii cu Gilead pentru a obtine doze de remdesivir pentru statele membre si pentru a-i spori capacitatea de productie. De asemenea, doreste sa rezerve livrari de vaccinuri dezvoltate de Johnson & Johnson si Sanofi.In luna iunie, Franta, Germania, Italia si Olanda au anuntat ca au asigurat 400 de milioane de doze dintr-un potential vaccin pentru Covid-19 dezvoltat de compania britanica AstraZeneca.Ingrijorarile cu privire la disponibilitatea remdesivir au fost aprinse, dupa ce Gilead s-a angajat sa livreze aproape toata productia in Statele Unite.