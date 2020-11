Comisia Europeana a incheiat contractul cu Pfizer-BioNTech pentru 300 de milioane de doze de vaccin

Incheierea acestui contract survine dupa ce grupul farmaceutic american Pfizer Inc. a anuntat luni ca vaccinul sau experimental dezvoltat in colaborare cu compania germana BioNTech are o eficienta de peste 90% in prevenirea maladiei COVID-19, conform datelor initiale provenite dintr-un studiu amplu de faza 3.Datele referitoare la siguranta vaccinului urmeaza sa fie publicate la sfarsitul acestei luni. Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a descris anuntul Pfizer-BioNTech drept o "veste extraordinara", dar a avertizat ca necesitatea de a depozita acest vaccin la temperaturi extrem de scazute ar putea complica programele de vaccinare, mai ales in regiunile din Asia si Africa unde clima este calda, distantele sunt mari, iar infrastructura necesara este deficitara sau chiar lipseste.Conform acordului negociat de Comisia Europeana in numele celor 27 de state membre ale UE, acestea vor putea cumpara 200 de milioane de doze, cu o optiune de inca 100 de milioane.Comisia Europeana a mai incheiat astfel de contracte cu companiile farmaceutice AstraZeneca, Sanofi si Johnson & Johnson si continua negocierile cu Moderna, CureVac si Novavax.Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) a subliniat ca spera sa existe pe piata un vaccin anti-COVID-19 pana la sfarsitul anului si ca vaccinul experimental dezvoltat de grupul american Pfizer este "unul foarte promitator", intr-o perioada in care sunt asteptate si alte tratamente propuse de mai multi producatori din industria farmaceutica.Pe de alta parte, Rusia sustine ca eficacitatea vaccinului Sputnik V este de 92%.