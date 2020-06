Comisia Europeana anunta crearea unor ''centre nationale de verificare a informatiilor''

Ziare.

Aceasta va extinde sfera de actiune a Observatorului european al mass-mediei digitale prin infiintarea unor centre nationale de verificare a informatiilor. Aceste platforme vor analiza campaniile de dezinformare si impactul acestora asupra societatii, vor promova educatia in domeniul mass-mediei si vor monitoriza politicile platformelor online.Vicepresedinta CE pentru valori si transparenta, Vera Jourova, a declarat: "Avem nevoie de o societate rezilienta si critica pentru a lupta impotriva dezinformarii. Aceasta este o componenta importanta a strategiei noastre si, in acest scop, trebuie sa sprijinim mass-media libera si independenta, verificatorii veridicitatii informatiilor si cercetatorii. Vom face acest lucru prin consolidarea Observatorului european al mass-mediei digitale, prin sprijinirea dezvoltarii unor centre nationale de cercetare in acest domeniu, care vor imbunatati capacitatea de a intelege raspandirea dezinformarii online"."Salut lansarea acestui apel pentru a infiinta centre nationale de verificare a informatiilor pentru a sprijini si a extinde activitatea Observatorului european al mass-mediei digitale. Informatiile false si inselatoare variaza de la un stat membru la altul. De aceea, sunt necesare fonduri UE care sa contribuie la combaterea informatiilor false nu numai la nivelul UE, ci si la nivel national", a mentionat, la randul sau, comisarul european pentru piata interna, Thierry Breton.Observatorul si-a inceput activitatea la 1 iunie 2020 si sustine crearea si dezvoltarea unei comunitati multidisciplinare formate din verificatori ai veridicitatii informatiilor, cercetatori din mediul academic si alte parti interesate ce dispun de expertiza in domeniul dezinformarii online. Ca atare, acesta contribuie la o mai buna intelegere a actorilor relevanti si a dinamicii dezinformarii, precum si a impactului acestora asupra societatii. Aceasta a doua faza a proiectului este parte a programului de finantare al Mecanismului pentru interconectarea Europei.