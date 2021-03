Comisia Europeana anunta un acord cu Pfizer-BioNTech privind livrarea a zece milioane de doze de vaccin

"Stiu cat de critic este trimestrul doi in desfasurarea strategiilor noastre de vaccinare in statele membre (UE). Aceste zece milioane de doze vor creste totalul dozelor de (vaccin impotriva covid-19) BioNTech-Pfizer in trimestrul doi la peste 200 de milioane", declara, citata in comunicat, presedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen "Aceasta este o veste foarte buna. Le da statelor membre spatiu de manevra si posibilitatea de a acoperi goluri in livrari", apreciaza ea.Aceste zece milioane de doze de vaccin provin din optiunea de 100 de milioane de doze din cel de al doilea contract incheiat de CE cu BioNTech-Pfizer privind trimestrele trei si patru.Aceasta initiativa a Comisiei este necesar sa fie aprobata de catre statele membre ale Uniunii in cadrul Comitetului director comun.