CE urmeaza sa declanseze o procedura de infringement impotriva Germaniei pe tema primatului dreptului european

Judecatorii Curtii Constitutionale germane din Karlsruhe au cerut Bancii Centrale Europene ( BCE ) sa justifice conformitatea achizitionarii de datorii publice in baza mandatului sau si au refuzat sa dea curs unui aviz al Curtii de Justitie a Uniunii Euroene (CJUE), care a validat, la sfarsitul lui 2018, programul BCE.Problema ridicata de hotararea Curtii Constitutionale germane cu privire la cumpararea de datorii de catre banca Centrala Europeana (BCE) poate fi solutionata daca BCE explica acest program, aprecia la vremea respectiva, in mai 2020, cancelarul german Angela Merkel Judecatorii de la Karlsruhe au stabilit la inceputul lui mai 2020 ca unul dintre programele prin care BCE cumpara datorii depaseste mandatul bancii si i-au dat termen trei luni de zile sa dovedeasca necesitatea dispozitivului "relaxarii cantitative" (quantitative easing, QE) prin achizitionare de obligatiuni.Sesizata de mai multi petenti eurosceptici, Curtea Constitutionala preciza ca "nu a putut stabili vreo incalcare" de catre BCE a interdictiei de a finanta in mod direct state membre ale uniunii Europene (UE).Insa, in aceasta hotarare - de o rara virulenta -, magistratii de la Karlsruhe considera "indoielnica" competenta Institutului de la Frankfurt de a cumpara masiv datoria publica - care a reprezentat cea mai mare parte a achizitiilor de obligatiuni in valoare de 2.600 de miliarde de euro in perioada martie 2015-decembrie 2018, in cadrul "relaxarii cantitative" (quantitative easing, QE), reactivate in noiembrie.Ei refuza mai ales sa dea curs avizului Curtii de Justitei europene care a validat la sfarsitul lui 2018 programul BCE si deplang absenta unui control asupra QE al Parlamentului german.In caz contrar, Bundesbank (Banca centrala germana) ar putea inceta sa mai participe la implementarea acestuia.